Retiran los chopos del paseo Luis Fernández por la reurbanización de la calle

Ernesto Pascual Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:05

Los trabajos de mejora en varias zonas del polideportivo municipal La Molineta avanzan en su segundo mes. Y con la vista puesta en el 30 de noviembre, como requieren los fondos europeos que financian el 60 por ciento de los 884.541,16 euros de inversión con los que cuenta la actuación. Tras comenzar en el interior de la instalación, en la colmatación del antiguo circuito de karts, los trabajos se han trasladado en los últimos días a su exterior, a la reurbanización del paseo Luis Fernández 'el Chapas'.

Paralelo al campo de hierba artificial, que conecta el polideportivo con el campo de fútbol de La Molineta, estos trabajos han dejado en los últimos días una de las estampas más llamativas de la actuación: la tala y desaparición de los chopos que recorrían hasta ahora la alargada calle que lleva por nombre el de un antiguo y querido trabajador municipal.

La búsqueda de agua y el crecimiento de sus raíces habían dejado irregularidades en el pavimento del paseo, levantado su adoquinado e incluso afectado al campo de hierba artificial. Para remediar esta situación, el proyecto contemplaba la retirada de estos árboles, a lo que la empresa adjudicataria, la corellana Obra Pública La Ribera, ha procedido con operarios y maquinaria en los últimos días. El nuevo diseño de la vía contará con rampas para ganar accesibilidad desde el aparcamiento y conectará con los pasos de cebra de campo de fútbol y polideportivo.

El proyecto contempla también cerrar la pista 2 para favorecer la práctica de diversos deportes frente a las inclemencias meteorológicas. Continuarán los trabajos en el edificio social, con la reforma de aseos y vestuarios, instalación de sistemas de autoconsumo y digitalización para mejorar la eficiencia de su gestión.

