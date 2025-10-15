La renovación de dos bombas para los pozos de Alfaro supone 361.790 euros

La empresa de Ejea de los Caballeros Montajes Hidráulicos Abadía va a ser la encargada de suministrar e instalar dos bombas verticales nuevas en los ... pozos de captación de Alfaro, ubicados en el paraje de El Estajao a orillas del paso del río Ebro.

Después de diversas roturas, y de las consecuentes sustituciones a la par que la población sufría cortes prolongados en el servicio, el Consistorio alfareño inició en agosto este procedimiento en un momento en el que la captación e impulso desde los pozos hasta los depósitos municipales se realizaba a través de dos bombas que «técnicamente están un poco justas para la labor continuada que desempeñan», como describía el pliego de condiciones de la contratación. Por ello, afirmaba el expediente que «es más necesario que nunca la compra de dos bombas de mayor calidad y adecuadas para garantizar el suministro de agua».

Finalizado el plazo de recepción, solo llegó una al Ayuntamiento, la de la empresa que ha resultado adjudicataria. Firma y Ayuntamiento formalizaron ayer el contrato por un importe de 361.790 euros y, con dos meses de plazo de ejecución, todo con el objetivo de que esté finalizada la instalación antes del 6 de febrero, como requieren los Fondos Next Generation UE que financian la inversión.