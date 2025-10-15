La renovación de dos bombas para los pozos de Alfaro supone 361.790 euros
Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:19
La empresa de Ejea de los Caballeros Montajes Hidráulicos Abadía va a ser la encargada de suministrar e instalar dos bombas verticales nuevas en los ... pozos de captación de Alfaro, ubicados en el paraje de El Estajao a orillas del paso del río Ebro.
Después de diversas roturas, y de las consecuentes sustituciones a la par que la población sufría cortes prolongados en el servicio, el Consistorio alfareño inició en agosto este procedimiento en un momento en el que la captación e impulso desde los pozos hasta los depósitos municipales se realizaba a través de dos bombas que «técnicamente están un poco justas para la labor continuada que desempeñan», como describía el pliego de condiciones de la contratación. Por ello, afirmaba el expediente que «es más necesario que nunca la compra de dos bombas de mayor calidad y adecuadas para garantizar el suministro de agua».
Finalizado el plazo de recepción, solo llegó una al Ayuntamiento, la de la empresa que ha resultado adjudicataria. Firma y Ayuntamiento formalizaron ayer el contrato por un importe de 361.790 euros y, con dos meses de plazo de ejecución, todo con el objetivo de que esté finalizada la instalación antes del 6 de febrero, como requieren los Fondos Next Generation UE que financian la inversión.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión