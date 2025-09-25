La Red de Teatros trae a la Florida de Alfaro un concierto, un drama y a tres magos

La participación del Ayuntamiento de Alfaro en la Red de Teatros de La Rioja, la iniciativa con la que el Gobierno regional busca aproximar ... las artes escénicas a públicos de todo el territorio de la Comunidad, va a propiciar tres actuaciones en las próximas semanas en la sala Florida alfareña: un concierto con La Rioja Big Band y Dani Amatriaín el 4 de octubre, una obra de teatro con 'Malditos tacones' el 25 de octubre y una actuación de magia el 5 de diciembre con el espectáculo 'Imperium'.

La primera propuesta será con la música el próximo sábado 4 de octubre con la unión entre La Rioja Big Band y el cantante Dani Amatriaín. Por su parte, la banda ofrecerá un concierto de jazz interpretando arreglos originales también de otros estilos musicales, como swing, latin jazz, funk o rock, mientras que Amatriaín se sumará al espectáculo en la parte dedicada a la música vocal. Será desde las 20.30 horas por un precio de 5 euros la entrada a la venta en el portal alfarocultura.sacatuentrada.es.

Las entradas para los tres espectáculos están ya a la venta por precios rebajados en el portal electrónico municipal

Dentro del mismo mes, y también en sábado, el 25, pero desde las 20.00 horas, llegará la obra de teatro 'Malditos tacones', que se presenta como un texto palpitante fruto de Ignacio Amestoy. Presenta en escena a dos mujeres privilegiadas que se enfrentan con el poder en sus manos, la matriarca de la Saga de los Burton y una brillante abogada hecha a sí mismas, que buscando la verdad encuentran la mentira para convertirse supervivientes que aspiran a recuperar la dignidad perdida. Para encarnarlas, dos veteranas de la escena y de la pantalla, las actrices Luisa Martín y Olivia Molina en un trabajo aplaudido por la crítica. Las entradas están a las venta por 10 euros.

La tercera cita viaja al viernes 5 de diciembre para asistir desde las 20 horas, y también por 5 euros la entrada, al espectáculo 'Imperium', que reúne a los jóvenes magos Peio Rivas, Rubén Díaz y Asier Cortés.