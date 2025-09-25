LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Rioja Big Band y Dani Amatriaín abrirán el programa de este trimestre en la sala Florida. R. T. L. R.

La Red de Teatros trae a la Florida de Alfaro un concierto, un drama y a tres magos

La Rioja Big Band y Dani Amatriaín abren el programa el 4 de octubre, seguido el 25 por 'Malditos tacones'

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:12

La participación del Ayuntamiento de Alfaro en la Red de Teatros de La Rioja, la iniciativa con la que el Gobierno regional busca aproximar ... las artes escénicas a públicos de todo el territorio de la Comunidad, va a propiciar tres actuaciones en las próximas semanas en la sala Florida alfareña: un concierto con La Rioja Big Band y Dani Amatriaín el 4 de octubre, una obra de teatro con 'Malditos tacones' el 25 de octubre y una actuación de magia el 5 de diciembre con el espectáculo 'Imperium'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave en una pelea en Logroño
  2. 2 El pago de dos euros por los hinchables de los barrios que antes eran gratis hace saltar las críticas
  3. 3 Los Calis abarrotan la Casa de Andalucía
  4. 4 Veranillo de San Miguel para encarar un otoño que la Aemet predice en La Rioja «más cálido de lo normal»
  5. 5

    El joven asesinado de una cuchillada el domingo en Bilbao entró en Vizcaya como mena en 2021
  6. 6 La Terraza cuelga el cartel de lleno
  7. 7 Borja Jiménez, a hombros en el cierre de feria
  8. 8 Detenido un hombre alemán por acosar a la hermana de Rafa Nadal, María Isabel
  9. 9

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  10. 10

    El chupinazo de las fiestas de marzo de Calahorra de 2026, ¿en sábado o en domingo?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Red de Teatros trae a la Florida de Alfaro un concierto, un drama y a tres magos

La Red de Teatros trae a la Florida de Alfaro un concierto, un drama y a tres magos