Urgente Un accidente entre cuatro coches deja un muerto y seis heridos en la N-232, en Foncea
Dos vecinas observan el excremento reseco de una mascota tras días sin ser recogido. E. P.
Alfaro

El PSOE reclama al gobierno que exija a la empresa de limpieza que cumpla el pliego

La edil de Asuntos Generales tomó nota y les aseguró que va a dar aviso al encargado del contrato

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:33

Comenta

Si hay un tema que repite presencia en los turnos de ruegos y preguntas en las sesiones de pleno del Ayuntamiento de Alfaro ... es la limpieza viaria del municipio. Asunto de comentario habitual en las conversaciones en las calles y, últimamente, también en las redes sociales. Y no solo en la ciudad de las cigüeñas sino en la gran mayoría del resto de riojanas y españolas como se puede comprobar al hojear las páginas de este periódico.

