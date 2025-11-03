El PSOE reclama al gobierno que exija a la empresa de limpieza que cumpla el pliego

Si hay un tema que repite presencia en los turnos de ruegos y preguntas en las sesiones de pleno del Ayuntamiento de Alfaro ... es la limpieza viaria del municipio. Asunto de comentario habitual en las conversaciones en las calles y, últimamente, también en las redes sociales. Y no solo en la ciudad de las cigüeñas sino en la gran mayoría del resto de riojanas y españolas como se puede comprobar al hojear las páginas de este periódico.

En la sesión ordinaria celebrada en la noche de este pasado martes, correspondiente a los últimos dos meses, la portavoz socialista, Yolanda Tarragona, reiteró la preocupación de su grupo y de los ciudadanos por el estado de limpieza de la mayoría de calles del municipio y reclamó al grupo de gobierno que ejerza un mayor control y exigencia sobre la empresa encargada de esta labor.

«El pueblo sigue estando muy sucio. Parece que el Ayuntamiento no insta a cumplir el pliego de condiciones del contrato –afirmó la portavoz del grupo municipal socialista, Yolanda Tarragona–. Hagan a la empresa cumplir el pliego y que el municipio vuelva a estar más o menos limpio».

Los socialistas afirman que hay que calles que cumplen semanas y meses sin ser limpiadas como dice el contrato

En esta ocasión, a diferencia de en otras sesiones plenarias y otros ruegos y preguntas, la edil de Agricultura, Medio Ambiente y Asuntos Generales, Guadalupe López, no entró al debate y ofreció una respuesta escueta al grupo socialista: «Paso aviso al encargado del servicio».

En otras sesiones, ante las interpelaciones del grupo socialista desde la oposición, tanto López como la alcaldesa Yolanda Preciado han referido que en el asunto de la limpieza es primordial la colaboración de los ciudadanos. Y han puesto como ejemplo cómo, minutos después de pasar las máquinas y operarios de la empresa del servicio de limpieza, las calles vuelven a estar sucias por comportamientos incívicos de algunos vecinos.

Aunque en esta ocasión no entró el grupo de gobierno a debate, recuperando esa reflexión y llamada a la colaboración ciudadana, la portavoz socialista apuntó que «hay calles que no se limpian en semanas y meses o vecinos que tienen que limpiar sus portales después de los fines de semana, cuando se acumula mucha suciedad». En este punto de la queja de los socialistas, este periódico ha podido comprobar en varias calles la suciedad, en especial excrementos de mascotas no recogidos por sus dueños, que han superado una semana sin ser retirados.