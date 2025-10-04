El PSOE de Alfaro reprocha «gastos innecesarios» en el préstamo de finales de 2024

Ernesto Pascual Sábado, 4 de octubre 2025, 09:20 Comenta Compartir

El Partido Socialista de Alfaro ha reprochado al grupo de gobierno «gastos innecesarios» que el Ayuntamiento de la localidad tiene que asumir con el dinero de todos los contribuyentes pero que achaca a su gestión, como el pago de 27.138,13 euros por los intereses del préstamo de un millón de años contraído en diciembre de 2024 o el de 11.809,52 euros por gastos derivados de la defensa de la administración local en el conflicto con el jefe de la Policía Local, Ernesto Melero, tras apartarle la alcaldesa Yolanda Preciado de su puesto.

«Es dinero que sale del bolsillo de los alfareños. ¡Qué fácil gastar cuando el dinero no es tuyo!», afirman los socialistas en uno de los comunicados en los que dan su explicación sobre estos «gastos innecesarios».

A finales del pasado año, debido a la previsión de que el Ayuntamiento no contaría con presupuesto aprobado para entrar en vigor en los primeros días de 2025, el grupo de gobierno concertó un préstamos por cerca de un millón de euros. La alcaldesa defendió que era necesario para continuar con el día a día del Consistorio y para tener el soporte para avanzar proyectos que debían redactarse y licitarse para no perder ayudas de otras administraciones. «Contratas un crédito de casi un millón de euros en diciembre de 2024 porque, como eres tan trabajador, no has tenido tiempo de elaborar los presupuestos para 2025. No utilizas ese crédito para nada de lo previsto. ¿Están cubiertas las pistas de pádel? ¿Están reparadas las de tenis? ¿Se ha comprado una nave industrial? En abril de 2025 se aprueba el Presupuesto. Seguimos sin tener pistas, ni cubrición, ni nave... pero tenemos un crédito bancario», relatan los socialistas lamentando que, tras la cancelación del crédito, los intereses han supuesto los 27.138,13 euros.

El PSOE cuestiona en su comunicado por qué los vecinos han de costear «caprichos del grupo de gobierno»

Con la misma queja, los socialistas se cuestionan «¿por qué debemos asumir todos los alfareños los gastos de caprichos del equipo de gobierno?». Así califica el PSOE la resolución de alcaldía del 12 de abril de 2024 por la que Preciado cesó a Ernesto Melero Sola como subinspector jefe de la Policía Local. En el litigio, el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Logroño estimó íntegramente los argumentos presentados por Melero Sola, que regresó al puesto a finales de este mes de marzo. El PSOE suma los 6.050 euros del contrato para la defensa jurídica en el procedimiento, los 4.496,64 por un lado y 812,88 por otro de las costas derivadas. «¿No debería pagar quien se empeñó en una destitución totalmente injusta?», se preguntan.