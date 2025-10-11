Agustina Herrero presenta esta tarde en Alfaro su nuevo libro de poesía
Sábado, 11 de octubre 2025, 10:19
La aficionada a la poesía Agustina Herrero Sánchez presentará esta tarde al público en Alfaro su nuevo libro de versos, bajo el título 'Tras ... los pájaros azules'.
Cacereña de nacimiento y residente desde hace unos años en la localidad, donde es muy activa en el círculo de aficionados a la escritura, dará a conocer este tercer volumen desde las 19.30 horas en el salón de actos del Palacio Abacial alfareño, en un acto en el que estará acompañada por Enrique Cabezón, que ha prologado el libro, y por Diego Iturriaga, de Siníndice Editorial.
