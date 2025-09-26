El proyecto Life Ebro Resilience P1 ofrece un paseo interpretativo el 4 de octubre

La intervención en el tramo alfareño del río Ebro entre Alfaro y Castejón, tanto en el paraje de La Roza como en el navarro ... de El Señorío, va a tener doble visita en los próximos días para comprobar los resultados del proyecto Life Ebro Resilience P1: primero, este martes 30 de septiembre, con representantes de la Comisión Europea y, después, en la mañana del sábado 4 de octubre por parte de todos los vecinos de localidades de las riberas riojana y navarra que lo deseen.

Desde su concepción, la actuación, la última de la iniciativa Ebro Resilience en el tramo alfareño del río, se tomó como proyecto piloto para inspirar otras actuaciones de recuperación ambiental y prevención ante inundaciones en la Unión Europea. Una vez finalizado, el Life Ebro Resilience P1 recibirá a primera hora de la tarde de este martes la visita del representante del Programa Life de la Comisión Europea, entre otros regionales y locales.

Esta actuación por 13,3 millones de euros –también incluye los trabajos en los municipios aragoneses de Fuentes de Ebro y Osera de Ebro– ha sido financiada con fondos de la convocatoria LIFE 2020 de la Comisión Europea, dando lugar a la recuperación de 22 hectáreas como espacio fluvial en el linde entre Alfaro y Castejón, un humedal de 2.600 metros cuadrados para diversificar sus hábitats y la plantación de 5.500 ejemplares de especies vegetales propias de la ribera del Ebro

También desde su inicio, y siguiendo las directrices marcadas por la Unión Europea, el proyecto ha dado una importancia máxima a la participación ciudadana. Así, creó grupos de trabajo para escuchar a los ciudadanos, impartió charlas y reuniones para hacer llegar a asociaciones, profesionales y vecinos los objetivos de estas actuaciones y consultó cómo preferían los residentes de las distintas zonas que fuera el futuro de las zonas en las que se había actuado.

Los interesados en participar en la ruta, de 10.00 a 13.00 horas, han de inscribirse en el teléfono 610 00 76 95

Continuando con esa filosofía, el proyecto ofrece el sábado 4 de octubre, entre las 10.00 y 13.00 horas, una ruta interpretativa por los sotos del Ebro entre Alfaro y Castejón, que mostrará los siete kilómetros dedicados al río, a sus valores ambientales y a actuar ante el riesgo de inundación, una oportunidad para conocer la biodiversidad de los sotos y reflexionar sobre cómo convivir con las crecidas del Ebro. Los interesados pueden inscribirse en el teléfono 610 00 76 95. La ruta arrancará desde Castejón hasta el término alfareño de La Rioja para regresar a Castejón.