Imagen de una visita interpretativa realizada en junio de 2024, llegando al soto del Madrigal. E. R.
Alfaro

El proyecto Life Ebro Resilience P1 ofrece un paseo interpretativo el 4 de octubre

Una representación del Programa Life de la Comisión Europea visita el martes el resultado de sus actuaciones

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:05

La intervención en el tramo alfareño del río Ebro entre Alfaro y Castejón, tanto en el paraje de La Roza como en el navarro ... de El Señorío, va a tener doble visita en los próximos días para comprobar los resultados del proyecto Life Ebro Resilience P1: primero, este martes 30 de septiembre, con representantes de la Comisión Europea y, después, en la mañana del sábado 4 de octubre por parte de todos los vecinos de localidades de las riberas riojana y navarra que lo deseen.

