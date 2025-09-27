Pasea La Rioja conduce hoy un recorrido en el atardecer por los Sotos del Ebro

El programa Pasea La Rioja regresa este sábado a Alfaro para ofrecer a sus vecinos y visitantes una experiencia diferente. En la mayoría de ... sus ocasiones, esta iniciativa del Gobierno de La Rioja se enfoca en los principales argumentos naturales de la ciudad: la reserva natural de los Sotos del Ebro y su colonia de cigüeñas sobre la colegiata de San Miguel. Con el mismo sentido, esta ocasión tiene un aliciente diferente, vivir esa riqueza al anochecer.

Dentro de sus propuestas semanales, Pasea La Rioja ha elegido como destino a Alfaro esta tarde noche para vivir una experiencia diferente, la titulada 'Un atardecer de sonidos y sombras en los Sotos de Alfaro'. Promovido desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, esta propuesta se presenta desde las 19.30 como «un paseo interpretativo sonoro que juega con las luces y sombras del atardecer en la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, en pleno bosque de ribera». Es decir, lo subraya el Gobierno riojano en una nota de prensa como «una oportunidad única para disfrutar y descubrir el paisaje sonoro de este espacio natural».

Porque Pasea La Rioja parte de la invitación a participar a «todos los amantes de la naturaleza» con propuestas «que buscan acercar a todos los públicos a los espacios naturales más emblemáticos de la región».

Los interesados pueden inscribirse en las actividades de forma gratuita en la página pasea.larioja.org

La otra cita de este fin de semana será en Haro, con un taller de danza contemporánea y movimiento libre en la naturaleza, una de las novedades de la temporada con el título 'Senderos de danza'.

Los interesados en inscribirse en cualquiera de las actividades que propone Pasea La Rioja pueden hacerlo de forma gratuita, eso sí, mediante reserva previa debido a que las plazas son limitadas. La información, detalles de las actividades y las reservas pueden consultarse en la página pasea.larioja.org.