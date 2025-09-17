El pasaporte comercial sortea una escapada y tres jamones

En el marco de las celebraciones por su treinta aniversario, la Asociación de Comerciantes de Alfaro (Adeca) pone en marcha una nueva edición ... del 'pasaporte comercial', una iniciativa consolidada dentro de sus propuestas para buscar fomentar las compras en el comercio local y, a la vez, premiar la fidelidad de los clientes.

Con fecha para completarlo y entregarlo en la oficina municipal de Turismo hasta el mediodía del domingo 12 de octubre, esta edición del pasaporte comercial entregará como premios una escapada para dos personas valorada en 150 euros, tres jamones valorados en 100 euros cada uno y doscientos premios directos. Al día siguiente, el lunes 13 de octubre, tendrá lugar el sorteo entre los presentados.

Como establecen las bases, el ganador surgirá de manera aleatoria entre los participantes. También apuntan estas que los ganadores deberán presentar los tiquets de compra de los establecimientos para poder obtener el premio; de no ser así, el premio pasará al siguiente número en reserva. Por ello, Adeca indica a sus clientes que deben conservar los tiquets de las compras de sus pasaportes.

La novedad en esta edición es que los 200 primeros en presentar sus pasaportes recibirán premios directos

Para optar a estos premios, los consumidores tienen hasta esa fecha para conseguir ocho sellos de diferentes comercios, cuatro de ellos con compras mínimas de 10 euros y otros cuatro con otras de al menos 20. Y quedarán selladas en un pasaporte que pueden recoger desde ya en cualquiera de los establecimientos adheridos a Adeca. La novedad en esta edición es que todos los pasaportes completos recibirán un premio directo, un total de doscientos hasta el fin de existencias, según informa Adeca.

«Con esta acción queremos incentivar las compras en nuestros comercios y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia divertida que refuerce el vínculo entre comerciantes y clientes –invita a participar la presidenta de Adeca, Beatriz Malumbres–. Cada compra en Alfaro es una apuesta por el desarrollo económico y social de nuestra localidad».

Desde la directiva, y partiendo de que el pasaporte comercial llega en un mes en el que predomina la campaña escolar, Adeca anima tanto a los alfareños como a vecinos de otras localidades de la comarca y de la ribera navarra a participar en esta iniciativa que permite varios beneficios, bien en forma de premios, bien en la de la garantía del comercio de proximidad: además de ofrecer premios, defiende que permite descubrir la calidad y variedad de productos y servicios que ofrecen los comercios de Alfaro.