La Oferta Pública de Empleo de Alfaro contempla cinco plazas

Una de las plazas es la de oficial de primera albañil con apoyo al mantenimiento del cementerio.

Ernesto Pascual Martes, 26 de agosto 2025, 08:27 Comenta Compartir

Cinco puestos conforman la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Alfaro para este ejercicio de 2025: una de administrativo de Policía Local, un encargado general de obras y servicios, un oficial de primera albañil, un encargado electricista y un oficial de primera para oficios múltiples.

Atendiendo a las necesidades en los últimos meses del municipio y para este ejercicio del Consistorio, la Junta de Gobierno local aprobó en su reunión del pasado 18 de junio la Oferta de Empleo Público para el año 2025, cuyo detalle de plazas, su denominación, subcategoría y escalas publicó a través del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de este pasado 4 de agosto.

La Oferta aprobada por el Consistorio para este ejercicio se reparte en tres modalidades: las de nuevo ingreso por tasa de reposición bien como funcionarios de carrera, bien como personal laboral y las de promoción interna para personal laboral.

Entre las primeras, las de nuevo ingreso como funcionarios de carrera por tasa de reposición, está ya cubierta la de encargado general de obras y servicios, además de anunciar la de administrativo de la Policía Local. Dos son las plazas de nuevo ingreso por tasa de reposición pero como personal laboral, la de oficial de primera albañil que, como aprobó el pleno dentro de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, ejercerá también como apoyo en las labores del cementerio municipal; y la de encargado electricista.

En el tercer apartado, las plazas por promoción interna dentro del personal laboral, la Oferta contempla la de oficial de primera para oficios múltiples y como operador de maquinaria. Será bajo un sistema de elección de promoción interna vertical.

Un día después de la publicación de la aprobación de la Oferta de Empleo Público 2025 por parte del Ayuntamiento, es decir, el 5 de agosto, se abrió el período de un mes de duración por el que, de haber algún interesado, puede interponer un recurso de reposición con carácter potestativo; a la par, se inició otro período de dos meses por si alguien quiere presentar un recurso al acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Logroño.