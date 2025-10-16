LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfaro

El musical 'La Bella y la Bestia' protagoniza la segunda cita del Teatro Familiar

Los interesados pueden obtener las entradas por 12 euros en el patio de butacas y 10 en el anfiteatro para ver este espectáculo a las 18.30 horas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:11

Comenta

'La Bella y la Bestia', a cargo de la compañía Candileja Producciones, es el título protagonista en la tarde de este sábado en el escenario de la sala Florida de la segunda y última cita del II Ciclo de Teatro Familiar 2025 de Alfaro.

Después de que el público diera una gran acogida el pasado sábado al musical inclusivo 'Dumbo', con un mensaje en pro de la aceptación y con actores con discapacidad, este segundo título comenzará desde las 18.30 horas gracias al impulso del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento alfareño junto a UHF Producciones.

Los interesados pueden obtener las entradas por 12 euros en el patio de butacas y 10 en el anfiteatro a través del portal alfarocultura.sacatuentrada.es o en la misma taquilla de la sala Florida desde una hora antes del espectáculo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Emoción en un vuelo Bilbao - Barcelona cuando un coro, en el que participa una riojana, se lanza a cantar
  2. 2 «La explosión de gas sacó de la cama a todo el vecindario; podíamos haber volado por los aires...»
  3. 3

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  4. 4 La estudiante del IES Sagasta que quiere llevar velo en clase presenta 11.000 firmas en la Consejería
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII
  7. 7 «El sexo explica a mis personajes»
  8. 8 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  9. 9

    El tramo riojano de la A-12 se acerca al 90% de ejecución, pero acumula treinta meses de retraso
  10. 10 Una movilización propalestina con calificativo de huelga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El musical 'La Bella y la Bestia' protagoniza la segunda cita del Teatro Familiar

El musical &#039;La Bella y la Bestia&#039; protagoniza la segunda cita del Teatro Familiar