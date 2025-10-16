El musical 'La Bella y la Bestia' protagoniza la segunda cita del Teatro Familiar

Ernesto Pascual Jueves, 16 de octubre 2025, 18:11 Comenta Compartir

'La Bella y la Bestia', a cargo de la compañía Candileja Producciones, es el título protagonista en la tarde de este sábado en el escenario de la sala Florida de la segunda y última cita del II Ciclo de Teatro Familiar 2025 de Alfaro.

Después de que el público diera una gran acogida el pasado sábado al musical inclusivo 'Dumbo', con un mensaje en pro de la aceptación y con actores con discapacidad, este segundo título comenzará desde las 18.30 horas gracias al impulso del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento alfareño junto a UHF Producciones.

Los interesados pueden obtener las entradas por 12 euros en el patio de butacas y 10 en el anfiteatro a través del portal alfarocultura.sacatuentrada.es o en la misma taquilla de la sala Florida desde una hora antes del espectáculo.

