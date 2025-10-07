La Marcha Contra el Cáncer de Alfaro abre inscripción para compartirla el 19 de octubre

Ernesto Pascual Martes, 7 de octubre 2025, 08:32 Comenta Compartir

La asamblea local de la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc) de Alfaro vuelve a pedir a los alfareños que caminen a su lado. Y, con ese andar conjunto, que sean solidarios con sus objetivos nacionales de atención a los enfermos y sus familias y de investigación contra la enfermedad gracias a la aportación económica de una nueva edición de la cita 'Alfaro en marcha contra el cáncer', que tendrá lugar en la mañana del próximo domingo 19 de octubre.

En las dos ediciones anteriores, la asamblea local de la AECC ha logrado una enorme respuesta y apoyo por parte de sus vecinos, vistiéndose cientos de personas en cada ocasión con su logo: en la primera edición, compartiendo la camiseta verde todo el grupo, y en la del año pasado turnándose al amarillo.

Como en esas dos primeras ediciones, la plaza de España será el punto de salida y llegada de la marcha, partiendo a las 10.30 de la mañana del domingo 19 de octubre y celebrando una sesión de clase maestra de zumba a la llegada. Con el lema #TodosContraelCáncer, los interesados pueden formalizar ya su inscripción por 8 euros y por dos vías: en línea a través del código QR que muestran los carteles que anuncian la marcha; o presencial en la sede de la Asociación en la localidad, en la calle Araciel, número 3, en un horario de 17.00 a 20.00 horas cada tarde y con el mismo sábado 18 de octubre como plazo final.

Con la colaboración del Ayuntamiento alfareño, del Gobierno de La Rioja, Fundación Rioja Deporte y varias empresas privadas, esta cita consistirá en una marcha no competitiva a lo largo de 4 kilómetros entre el tramo urbano y el natural de la localidad, apta para todos los públicos, como subraya la Aecc.

