La ludoteca municipal de Alfaro abre la temporada para los niños de 8 a 12 años y con inscripción de 20 euros El servicio pretende consolidarse en la plaza Esperanza con horario de tarde los sábados, domingos y festivos

Ernesto Pascual Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:48

Tuvo un inicio de curso el pasado sábado muy festivo, enmarcado dentro del programa de actos de las terceras y últimas fiestas alfareñas, las dedicadas a honrar a la patrona, la Virgen del Burgo. En esa tarde, celebró la apertura de la nueva temporada.

Pero desde este fin de semana, la ludoteca municipal se adentra ya en el nuevo curso con las actividades habituales en su espacio, en la plaza Esperanza de Alfaro.

La aceptación y consolidación del servicio, destinado a niños de entre 8 y 12 años, se ha convertido en los últimos lustros en uno de los retos y objetivos del área de Juventud del Ayuntamiento. Lo es, precisamente, en una localidad que cuenta con el sello Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef y cuyo gobierno municipal ha manifestado en varias ocasiones su propósito de atender una franja de edad que muchas veces queda sin atender los fines de semana en cuanto a ocio, actividades, etc.

Con el lema '¡Ven a disfrutar con nosotros!' lanzado por Juventud, esa invitación a participar parte del horario que tiene desde este fin de semana: los sábados de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 17.00 a 20.30. Desde ese reto, la temporada de la ludoteca queda abierta a los niños de entre 8 y 12 años que se inscriban por 20 euros al año. Pueden formalizarla en la Oficina de atención al ciudadano.

Además de esa forma presencial, los interesados pueden encontrar también la hoja de inscripción en la página web municipal, www.alfaro.es, donde han de completar con los datos del niño o la niña que va a participar y los de su padre, madre o tutor, contemplando las distintas posibilidades de pago, por transferencia o con tarjeta en el Ayuntamiento.

