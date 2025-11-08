LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de la experiencia. IRJ

La ludoteca de Alfaro invita a pensar sobre empatía con personas vulnerables

El espacio joven alfareño acoge en la mañana de este domingo la actividad de experiencia inmersiva del IRJ 'En la piel de los jóvenes'

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:05

Comenta

Los jóvenes alfareños de entre 14 y 35 años de edad tienen una invitación en la mañana de este domingo a ejercitar la empatía y a fortalecer su conciencia. Después de comenzar su andadura este sábado por Calahorra, la experiencia inmersiva 'En la piel de los jóvenes', promovida por el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), llega en la mañana dominical a la ludoteca de Alfaro para invitar a ponerse en el lugar de personas con diversas vulnerabilidades y reflexionar.

Desde las 09.00 de la mañana y hasta las 14.00 horas, el espacio joven, en la ludoteca ubicada en la plaza Esperanza, ofrecerá un recorrido experiencial a los jóvenes entre esas edades a través de la colocación de gafas de realidad virtual que les sumergirán en escenarios verosímilies inspirados en situaciones reales que les harán sentir como otros jóvenes que sufren acoso escolar, diversos trastornos alimentarios, adicciones a distintas sustancias o relaciones tóxicas de pareja.

Con inscripción para turnos de media hora en la página web municipal, www.alfaro.es, el IRJ sorteará unas gafas de realidad virtual entre los participantes.

