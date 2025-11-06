Una jornada presenta la inteligencia emocional como prevención para el suicidio

E. P. Alfaro. Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:19 Comenta Compartir

El salón de actos del Palacio Abacial alfareño acoge en la tarde de este viernes, desde las 19.00 horas, la jornada 'Inteligencia emocional y salud mental', promovida por el Ayuntamiento de Alfaro y Camino a la Vida para concienciar en la realidad del suicidio.

Tras la introducción a la jornada por la edil de Servicios Sociales, Pilar Armendáriz, se proyectará 'Una piedra en el camino'. A continuación, sobre las 19.20, compartirán diálogo sobre 'Hablar del suicidio con respeto salva vidas' el superviviente Paco Carcavilla y el docente experto en Inteligencia emocional Javier González Castellano.

Como colofón al acto, sobre las 19.50 horas, González presentará su libro 'Ángel, inteligencia emocional y conversaciones que dan vida'.