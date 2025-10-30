LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alfaro

Una jornada analiza esta tarde con los vecinos las actuaciones de Ebro Resilience en Alfaro

Ernesto Pascual

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:39

Con la vista puesta en el río que atraviesa su término municipal, el salón de actos del Palacio Abacial de Alfaro acoge desde las 17.00 horas de esta tarde una actividad divulgativa sobre adaptación a las inundaciones en la que la iniciativa Ebro Resilience va a a analizar '¿Cómo están funcionando las primeras actuaciones entre Milagro (Navarra) y Alfaro (La Rioja)?'.

Después de años de estudios, actuaciones y obras, el equipo de Ebro Resilience invita a los vecinos de la localidad a acudir y participar en este encuentro para analizar cómo están funcionando las medidas tomadas de reducción del riesgo de inundación y cuál es la percepción social del territorio sobre ellas. Así, explicarán las actuaciones realizadas y los resultados, además de responder preguntas y dialogar sobre la percepción de los vecinos.

