Las inscripciones en la escuela municipal de música de Alfaro, hasta el lunes

Con el inicio del curso, la escuela municipal de música Marqués de Orovio de Alfaro ha abierto hasta este lunes su período de matrícula para el curso 2025-2026.

Con la invitación a aprender y disfrutar, los interesados han de acudir de 16.30 a 20.00 a las instalaciones de la escuela, en el colegio público Ezequiel Moreno, adonde se trasladó por las obras de reforma del antiguo José Elorza.

La web municipal, www.alfaro.es, presenta a familias y usuarios la hoja de inscripción para la matrícula. En ella, además de sus datos personales, deben apuntar en qué desean matricularse: jardín musical para alumnos de 2º y 3º de Infantil; iniciación musical y lenguaje musical para alumnos a partir de 1º de Primaria; práctica instrumental y lenguaje musical; y lenguaje instrumental indicando instrumento.

