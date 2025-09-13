LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las inscripciones en la escuela municipal de música de Alfaro, hasta el lunes

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:58

Con el inicio del curso, la escuela municipal de música Marqués de Orovio de Alfaro ha abierto hasta este lunes su período de matrícula para el curso 2025-2026.

Con la invitación a aprender y disfrutar, los interesados han de acudir de 16.30 a 20.00 a las instalaciones de la escuela, en el colegio público Ezequiel Moreno, adonde se trasladó por las obras de reforma del antiguo José Elorza.

La web municipal, www.alfaro.es, presenta a familias y usuarios la hoja de inscripción para la matrícula. En ella, además de sus datos personales, deben apuntar en qué desean matricularse: jardín musical para alumnos de 2º y 3º de Infantil; iniciación musical y lenguaje musical para alumnos a partir de 1º de Primaria; práctica instrumental y lenguaje musical; y lenguaje instrumental indicando instrumento.

