La Fundación San Ezequiel abre inscripción para un curso de carretillero

Con financiación del Gobierno de La Rioja, la Fundación San Ezequiel Moreno ha abierto la inscripción para participar en un curso gratuito de formación como carretillero.

Dentro del programa Emplea 35, esta convocatoria está abierta a personas menores de 35 años y que tengan en su anhelo obtener el carné para manejar carretillas de industria. Con inscripción de forma gratuita, y partiendo de que son plazas limitadas, los interesados tienen plazo para inscribirse hasta el jueves 25 de septiembre. Pueden formalizarla de forma presencial en la oficina de la Fundación, en la calle Araciel, número 12, o en el número de WhatsApp 699939143.

La inscripción está abierta partiendo de que es una formación que abre puertas en muchas empresas.