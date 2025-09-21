«Hay gran desconocimiento sobre hechos relevantes que han acaecido en Alfaro»

Ernesto Pascual Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:53 Comenta Compartir

En una conversación hace cuatro años, un amigo instó a José Luis Herrero a escribir sobre la leyenda más famosa de Alfaro, la del Ciego del Rey, aquellos hechos que relatan la muerte a espada de Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, en la ciudad cuando confabulaba contra su majestad, Sancho IV, y sus consejeros. Como uno de esos retos que plantean los amigos, la idea se quedó en su mente. Sobre todo con una reflexión: «Hay un gran desconocimiento sobre hechos relevantes que han acaecido en Alfaro, que influyeron en el futuro de Castilla».

Después de estrenarse con un guiño local en suspense con 'Los pergaminos de San Miguel' en 2016, este apasionado de la historia antigua, de la investigación y del viajar se sumergió en la Roma clásica hilada con Graccurris, germen del Alfaro de hoy. Así publicó en noviembre de 2018 'Mélete, el acoso del águila' y justo tres años después 'Si las parcas lo permiten'. Ahora, y presentada ante el público el 13 de septiembre día de su cumpleaños, llega su cuarto libro, 'La forja de una traición'.

Tras refrescar la leyenda en 'Historia de Alfaro', de Joaquín Martínez Díez, Herrero pensó que «a la leyenda le faltaba algo». Y continuó documentándose sobre el Alfaro y la península en el siglo XIII, cuando la ciudad reunió en 1208 a los cuatro reyes para limar rencillas y relanzar la reconquista. Después de un año de documentación y estudio, dedicó medio a plasmar «una novela histórica basada en hechos históricos, sobre los que creó tramas paralelas de intriga o amor ficticias pero coherentes para buscar que al lector le surjan dudas sobre qué fue real y qué no».