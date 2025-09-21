LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Herrero presentó ante el público su cuarta novela el pasado sábado, justo en la fecha de su cumpleaños. E. P.

José Luis Herrero | Escritor

«Hay gran desconocimiento sobre hechos relevantes que han acaecido en Alfaro»

José Luis Herrero publica 'La forja de una traición', basada en la leyenda medieval alfareña del Ciego del Rey

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:53

En una conversación hace cuatro años, un amigo instó a José Luis Herrero a escribir sobre la leyenda más famosa de Alfaro, la del Ciego del Rey, aquellos hechos que relatan la muerte a espada de Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, en la ciudad cuando confabulaba contra su majestad, Sancho IV, y sus consejeros. Como uno de esos retos que plantean los amigos, la idea se quedó en su mente. Sobre todo con una reflexión: «Hay un gran desconocimiento sobre hechos relevantes que han acaecido en Alfaro, que influyeron en el futuro de Castilla».

Después de estrenarse con un guiño local en suspense con 'Los pergaminos de San Miguel' en 2016, este apasionado de la historia antigua, de la investigación y del viajar se sumergió en la Roma clásica hilada con Graccurris, germen del Alfaro de hoy. Así publicó en noviembre de 2018 'Mélete, el acoso del águila' y justo tres años después 'Si las parcas lo permiten'. Ahora, y presentada ante el público el 13 de septiembre día de su cumpleaños, llega su cuarto libro, 'La forja de una traición'.

Tras refrescar la leyenda en 'Historia de Alfaro', de Joaquín Martínez Díez, Herrero pensó que «a la leyenda le faltaba algo». Y continuó documentándose sobre el Alfaro y la península en el siglo XIII, cuando la ciudad reunió en 1208 a los cuatro reyes para limar rencillas y relanzar la reconquista. Después de un año de documentación y estudio, dedicó medio a plasmar «una novela histórica basada en hechos históricos, sobre los que creó tramas paralelas de intriga o amor ficticias pero coherentes para buscar que al lector le surjan dudas sobre qué fue real y qué no».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  2. 2 Fallece Crescencio Cañas, histórico periodista riojano, a los 80 años
  3. 3 Fiestas de San Mateo: programa de hoy sábado 20 de septiembre
  4. 4 Y la plaza del Ayuntamiento fue una gran pista de baile
  5. 5 Logroño seguirá este domingo en aviso naranja y tendrá una probabilidad de lluvia del cien por cien
  6. 6 Programa de San Mateo del domingo 21 de septiembre
  7. 7 El himno de Logroño, en lengua de signos desde el balcón del Ayuntamiento
  8. 8

    Patrulla internacional en San Mateo
  9. 9 Trasladado un motorista en helicóptero al San Pedro tras sufrir una caída en Villaba de Rioja
  10. 10

    La Terraza. Un lugar de encuentro en el epicentro festivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Hay gran desconocimiento sobre hechos relevantes que han acaecido en Alfaro»

«Hay gran desconocimiento sobre hechos relevantes que han acaecido en Alfaro»