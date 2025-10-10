Los fuegos artificiales de las fiestas de Alfaro se lanzarán en la noche de este sábado

Ernesto Pascual Viernes, 10 de octubre 2025, 08:07

La alerta por peligro de incendios privó a los alfareños de sus dos sesiones de fuegos artificiales en sus fiestas patronales de San Roque ... y San Ezequiel del 14 al 20 de agosto. En ese momento, el área de Festejos, Juventud e Infancia del Ayuntamiento informó de que se guardarían para ocasiones o fechas especiales: la primera será en la noche de este sábado como celebración de la víspera de la Virgen del Pilar, festividad muy arraigada en la localidad con la romería cada 12 de octubre a su ermita.

Como ha informado la concejalía, la primera sesión se lanzará desde las eras de San Martín, como es habitual, a partir de las 21.00 horas de la noche de este sábado. Así, desde un lugar en el que lo pueden disfrutar miles de personas, invita a celebrar «juntos el Día del Pilar con un espectáculo lleno de luz y color».

