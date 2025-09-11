La fiesta de la Virgen del Cisne de Alfaro ofrecerá una exhibición de danza

Ernesto Pascual Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:49 Comenta Compartir

La comunidad ecuatoriana en Alfaro y sus muchos amigos en la localidad se reunirán este sábado para celebrar con ambiente festivo a su patrona, a la Virgen del Cisne. Al coincidir su festividad con las patronales alfareñas, alrededor de la Asunción el 15 de agosto, los ecuatorianos de la localidad trasladaron hace lustros, auspiciados y apoyados por la parroquia, esta celebración a la que invitan a toda la localidad a mediados de septiembre. Y que tiene como escenario principal las pistas deportivas del instituto Gonzalo de Berceo.

Ahí llegarán a mediodía en procesión desde la colegiata de San Miguel. El templo monumento nacional y emblema alfareño acogerá desde las 11.00 horas la misa en honor a la de la larga melena, que saldrá en procesión por las calles de la localidad sobre las 12.00 del mediodía. Será un desfile, como todos los años, animado y coloreado por los personajes del folclore ecuatoriano y por las danzas populares. Tras ofrecer la comida tradicional al público, el programa elaborado por los priostes 2025 –los mayordomos que patrocinan el evento– contempla la presentación de los grupos de danzas sobre las 14.00 horas ante todo el público que quiera asistir y disfrutar de sus ritmos. En el cartel de esta edición se anuncian grupos como Fuerza Pillareña, Danza Illari, Ballet Folklórico Raíces Andinas, Renacer Andino, Sumaqtao, Sayani Salvador, Juventud Unida, La Poderosa Diablada Pillareña, Los Payasitos del Norte, Grupo de Danza Herencia Ecuatoriana y actuaciones del grupo Fragancia Musical y de la Orquesta Fusión Latina Zaragoza.

Después, habrá concierto a las 17.00 y baile para todo el público a las 18.00 horas. Entre ambas horas, las pistas deportivas del instituto verán el desarrollo de torneos de vóley y fútbol masculinos y femeninos. La entrega de premios de estos y otros reconocimientos tendrá lugar a partir de las 20.00 horas.