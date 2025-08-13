La fiesta infantil de disfraces y el concierto de Mocedades anticipan la fiesta en Alfaro

Ernesto Pascual Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:22 Comenta Compartir

Ya pregonadas ante cientos de personas en la noche del pasado sábado a tres bandas por el atleta Nacho García, el piloto Unai Orradre y el coreógrafo y bailarín Javier Vidorreta, los alfareños continúan con nervios con la cuenta atrás hacia sus fiestas patronales por San Roque y San Ezequiel. Un descuento que llega esta tarde con la tradicional fiesta de disfraces infantil en la plaza Esperanza desde las 19.00 horas y con el concierto de la Agrupación Musical Alfareña acompañando a Mocedades a las 22.00 en la plaza de España.

A la espera de las ansiadas 12.00 del mediodía del 14 de agosto, la primera alegría la pondrán esta tarde los niños en la fiesta infantil coordinada por el grupo scout Monegro. En esta ocasión, se desplaza de la plaza de España a la plaza Esperanza para facilitar las pruebas de sonido del concierto. Así, los niños están convocados desde las 18.30 horas para recibir los que vayan disfrazados un obsequio. Y desde las 19.00 comenzará el espectáculo musical y fiesta de espuma con guerra de globos y pistolas acuáticas, que tan bien sentará ante el calor previsto.

Ya en la noche, sobre las 22.00, y tras varias jornadas de ensayos, la Agrupación Musical Alfareña acompañará a otro nombre de primer nivel nacional, Mocedades.