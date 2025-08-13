LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La fiesta infantil de disfraces y el concierto de Mocedades anticipan la fiesta en Alfaro

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:22

Ya pregonadas ante cientos de personas en la noche del pasado sábado a tres bandas por el atleta Nacho García, el piloto Unai Orradre y el coreógrafo y bailarín Javier Vidorreta, los alfareños continúan con nervios con la cuenta atrás hacia sus fiestas patronales por San Roque y San Ezequiel. Un descuento que llega esta tarde con la tradicional fiesta de disfraces infantil en la plaza Esperanza desde las 19.00 horas y con el concierto de la Agrupación Musical Alfareña acompañando a Mocedades a las 22.00 en la plaza de España.

A la espera de las ansiadas 12.00 del mediodía del 14 de agosto, la primera alegría la pondrán esta tarde los niños en la fiesta infantil coordinada por el grupo scout Monegro. En esta ocasión, se desplaza de la plaza de España a la plaza Esperanza para facilitar las pruebas de sonido del concierto. Así, los niños están convocados desde las 18.30 horas para recibir los que vayan disfrazados un obsequio. Y desde las 19.00 comenzará el espectáculo musical y fiesta de espuma con guerra de globos y pistolas acuáticas, que tan bien sentará ante el calor previsto.

Ya en la noche, sobre las 22.00, y tras varias jornadas de ensayos, la Agrupación Musical Alfareña acompañará a otro nombre de primer nivel nacional, Mocedades.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  2. 2 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  3. 3 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  6. 6 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  7. 7

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  8. 8

    La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
  9. 9 Arde un coche en la calle Piqueras de Logroño
  10. 10

    La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La fiesta infantil de disfraces y el concierto de Mocedades anticipan la fiesta en Alfaro

La fiesta infantil de disfraces y el concierto de Mocedades anticipan la fiesta en Alfaro