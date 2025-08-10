El empuje de la juventud

Ernesto Pascual Domingo, 10 de agosto 2025, 08:52 Comenta Compartir

La plaza de España de Alfaro se llenó anoche para sentir ya la proximidad de las fiestas patronales en honor a San Roque y San Ezequiel. Cientos de personas de todas las edades acudieron para escuchar el pregón de fiestas que ofrecieron a tres bandas tres jóvenes alfareños que están triunfando en sus distintos ámbitos: el piloto Unai Orradre Abad, el atleta Nacho García Ramón y el bailarín Javier Vidorreta Izquierdo. En sus discursos, apoyados por audiovisuales, se compartieron sentimientos como el agradecimiento por el honor de ser pregoneros de los días grandes o por el orgullo de llevar el nombre de Alfaro por todo el mundo en sus distintas disciplinas.

Los protagonistas invitaron al resto de vecinos a destacar los valores del trabajo, la dedicación, la disciplina, el compromiso y la pasión como necesarios para conseguir los retos y sueños que cada uno se plantee.

La alcaldesa, Yolanda Preciado, cerró los discursos ponderando la trayectoria de los tres protagonistas, su talento y esfuerzo, así como la capacidad de los jóvenes para impulsar el municipio. Preciado anticipaba además con sus palabras la llegada de las fiestas patronales, invitando a todos, alfareños y visitantes, a disfrutarlas con intensidad y respeto. Tras la lectura del pregón y las palabras de la alcaldesao, el público, sobre todo el más veterano, pudo disfrutar de la actuación de los Villanueva y su espectáculo 'Esencia 100 aniversario'.

Como una continuación del pregón, la plaza de España volverá a llenarse esta tarde para asistir a la actuación de los grupos de baile de Javier Vidorreta, con decenas de bailarines de todas las edades que tantos premios han conquistado durante estos meses en distintos campeonatos por el norte del país. Será desde las 21.00 horas (se retrasa para evitar el fuerte calor) poniendo ritmo en esta recta final hacia las fiestas patronales.