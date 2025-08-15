LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fabio Jiménez en uno de sus últimos paseíllos como novillero. LR

Fabio Jiménez

Novillero

«Es una suerte dar otro paso importante con mi gente y en propia mi ciudad»

El alfareño hace realidad en su tierra natal el sueño de convertirse en torero y enfrenta un futuro prometedor que observa con templanza e ilusión

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:45

La idea romántica con la que se ve a un torero es la de una persona con la fortuna de vivir en un sueño constante. ... Y precisamente hoy Fabio Jiménez va a cumplir el gran sueño de cualquier chaval que empieza su camino en la tauromaquia. La plaza de toros de Alfaro será escenario, esta tarde, de su alternativa. El alfareño vive en torero y lo que es más importante, siente el toreo maridando las notas del clasicismo con la frescura de su juventud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

