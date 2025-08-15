LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fachada de la centenaria plaza de toros alfareña. SANTIAGO NAVASCUÉS

Una corrida y una novillada sin caballos para celebrar el centenario del coso

La plaza alfareña será testigo de un hito en la tauromaquia riojana como es la alternativa del joven Fabio Jiménez

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:44

La plaza de toros de Alfaro celebra este año su centenario, una efeméride en la que se han programado dos festejos: una corrida de ... toros y una novillada sin caballos. El siglo del redondel pasará a la historia por la celebración de otro hecho relevante en la tauromaquia de La Rioja y es que el local Fabio Jiménez tomará la alternativa esta tarde de manos de Diego Urdiales, que este año vuelve a una de sus plazas talismán, y con Alejandro Talavante como testigo. Para celebrar este acontecimiento se ha reseñado una corrida de toros de Alcurrucén, un hierro habitual en las principales ferias del país.

