Una corrida y una novillada sin caballos para celebrar el centenario del coso
La plaza alfareña será testigo de un hito en la tauromaquia riojana como es la alternativa del joven Fabio Jiménez
Viernes, 15 de agosto 2025, 08:44
La plaza de toros de Alfaro celebra este año su centenario, una efeméride en la que se han programado dos festejos: una corrida de ... toros y una novillada sin caballos. El siglo del redondel pasará a la historia por la celebración de otro hecho relevante en la tauromaquia de La Rioja y es que el local Fabio Jiménez tomará la alternativa esta tarde de manos de Diego Urdiales, que este año vuelve a una de sus plazas talismán, y con Alejandro Talavante como testigo. Para celebrar este acontecimiento se ha reseñado una corrida de toros de Alcurrucén, un hierro habitual en las principales ferias del país.
Dos novilleros sin picadores serán los protagonistas del cartel de mañana. El festejo anuncia, mano a mano, a Samuel Castejón y Manuel Domínguez. Ambos noveles son punteros en su escalafón. Castejón es alumno de la escuela taurina José Cubero 'Yiyo' y se ha alzado esta temporada con el primer puesto del certamen de novilladas 'Kilómetro Cero' que promueve la Comunidad de Madrid. El sevillano Manuel Domínguez llegó a la final del Bolsín Taurino de La Rioja que se celebró el pasado mes de junio en la plaza de toros de Calahorra.
En esta ocasión se lidiarán cuatro novillos de la ganadería de Galbarín, un hierro de procedencia Núñez que pasta en Jaén y que ya ha liado en La Rioja. Sin ir más lejos, esta casa ganadera protagonizó la final del certamen Zapato de plata de Arnedo celebrado el pasado mes de marzo en la ciudad del calzado.
