Ebro Resilience logra «más beneficios que los previstos»

«La actuación consigue beneficios mayores incluso de los proyectados, que ya eran buenos». Paraje a paraje, los responsables de la estrategia Ebro Resilience concluyen ... que las diversas actuaciones combinadas, basadas en la naturaleza, en el tramo del río en Alfaro dan resultados por encima de lo esperado en un inicio, tanto en el objetivo de mitigar daños por inundaciones en cultivos e infraestructuras como en recuperar hábitats.

Desde su puesta en marcha en 2018, fue la conclusión que compartieron este jueves responsables de Ebro Resilience con los vecinos que participaron en la jornada divulgativa que buscaba responder a cómo están funcionando las primeras actuaciones entre Milagro y Alfaro.

Sobre el mapa, el jefe de servicio de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), David Gargantilla, explicó que un modelo informático lanzó en el inicio previsiones sobre el funcionamiento. A falta de ejecutar la fase 2 en el Ortigoso, frente a Milagro, y en el Señorío, en Castejón, desglosó las conclusiones de las actuaciones. Desde la crecida extraordinaria de febrero de 2024, única que ha llegado con casi todas finalizadas, expuso que el beneficio en el Ortigoso fue mayor que en el proyectado al no inundarse ninguna de las dos márgenes. Y pese a estar pendiente la segunda fase. Una imagen aérea mostró cómo dar más espacio a la confluencia del Ebro con el Aragón permite que no se mezclen y tengan más margen de paso.

Aguas abajo, describió que en La Nava no se inundó ni lo previsto ni la margen izquierda, dejando un impacto menor al esperado. En el Estajao, subrayó que la actuación consigue beneficios mayores sobre unas previsiones ya de por sí buenas. En La Roza, en el límite con Castejón, las dos márgenes quedaron secas al otro lado de los mazones retranqueados. «Hemos conseguido efectos positivos mayores a los que esperábamos en el estudio de alturas, y sin ejecutar Ortigoso 2, que se contrata el mes que viene, y el Señorío, que mejorarán los beneficios», concluyó Gargantilla.

Desde Medio Natural del Gobierno de La Rioja, su jefe de Conservación, Carlos Muro, subrayó que el proyecto es un hito en la colaboración entre administraciones en objetivos comunes, cumple la respuesta a nivel hidrológico y también en lo ambiental al crear hábitats «de calidad suprema» para la fauna.