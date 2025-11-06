LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de los depósitos del monte La Plana, desde donde se distribuye el agua de boca al municipio. E. P.
Alfaro

El control de las aguas representa 31.447,90 euros al año

La junta de gobierno saca a contratación los análisis de las aguas de consumo, las residuales de la EDAR y las de las piscinas del polideportivo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:30

El control de la calidad del agua que sale por los grifos de nuestros hogares es una de esas labores diarias casi invisibles que ... desempeña un ayuntamiento para garantizar la tranquilidad y el bienestar en los beneficios. En esa labor, el de Alfaro destina 31.447,90 euros al año. Esa es la estimación y el precio de salida por el que ha convocado la licitación del servicio de gestión y control analítico de las aguas del municipio de Alfaro.

