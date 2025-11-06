El control de las aguas representa 31.447,90 euros al año

El control de la calidad del agua que sale por los grifos de nuestros hogares es una de esas labores diarias casi invisibles que ... desempeña un ayuntamiento para garantizar la tranquilidad y el bienestar en los beneficios. En esa labor, el de Alfaro destina 31.447,90 euros al año. Esa es la estimación y el precio de salida por el que ha convocado la licitación del servicio de gestión y control analítico de las aguas del municipio de Alfaro.

En su reunión de la pasada semana, la junta de gobierno local del Consistorio alfareño aprobó el expediente para la contratación de este servicio para los dos próximos años. Así, sale a licitación por 62.895,80, precio que puede ser mejorado a la baja por las empresas interesadas que concurran a la convocatoria pública, con un plazo para presentar sus propuestas que finaliza a las 23.59 horas del próximo lunes 17 de noviembre.

«El objeto de este contrato es el control analítico del agua de consumo, del abastecimiento de boca, y también de los vertidos residuales procedentes de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y de las piscinas municipales del polideportivo La Molineta durante su temporada de apertura al público en verano. Hemos metido el control de todas estas aguas en el mismo conjunto, en el mismo pliego», explica la alcaldesa alfareña, Yolanda Preciado, tras el acuerdo adoptado en la sesión de la junta de gobierno local del pasado miércoles. Además, el contrato contempla el servicio de asesoramiento técnico en materia de aguas para los responsables municipales.

Tradicionalmente este contrato ha estado durante lustros en manos de la empresa alfareña Laboratorios Aema, Agua, Energía y Medio Ambiente Servicios Integrales, especialista en soluciones integrales al ciclo integral del agua. El actual contrato cubre el servicio al municipio hasta finales de noviembre. Por lo que el propósito del grupo de gobierno del Ayuntamiento es contar con la nueva empresa adjudicataria antes de que concluya este mes.

Desde la obligación del Ayuntamiento de garantizar a la población el acceso a agua de calidad, el conocimiento del estado es imprescindible para establecer un diagnóstico sobre su idoneidad para ser consumida o destinada a otros múltiples usos, respetando el medio ambiente y siguiendo las normativas vigentes. Así lo contempla el expediente de contratación en su memoria justificativa, que también apunta el objetivo del contrato de cumplir con el compromiso de responsabilidad ambiental del Ayuntamiento al garantizar que las aguas residuales generadas en el municipio cumplen unos parámetros legislativos adecuados antes de ser vertidas al medio. Por ello, el contrato es «imprescindible» para «garantizar la salud humana y ambiental».