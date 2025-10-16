El XI Concurso de Emprendedores de Alfaro entregará 6.000 euros en los diversos premios

Fomentar el espíritu emprendedor entre la población e impulsar las ideas innovadoras entre el alumnado de sus centros educativos. Desde su primera edición son los ... propósitos del Ayuntamiento con el Concurso de Emprendedores e Innovación Empresarial de Alfaro, del que lanza la undécima convocatoria.

El concurso se presenta con dos líneas de participación: la primera, abierta a nuevas iniciativas empresariales o a la mejora y/o innovación de empresas ya existentes; la segunda, dirigida a ideas de negocio creadas por estudiantes desde Secundaria. En ambos casos, la undécima edición abre el plazo para presentar candidaturas hasta el 14 de noviembre a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Tras duplicar los premios en la pasada edición, la línea dirigida a nuevas iniciativas o a la mejora de las existentes entregará un primer premio de 1.800 euros, un segundo de 1.100 y un tercero de 600. Dos serán las categorías de premios en la línea 2 dirigida a estudiantes. Para los de 3º y 4º de Secundaria y FP básica, los tres mejores trabajos recibirán 500, 300 y 200 euros respectivamente. Entre los de grado medio y superior de FP, de Bachillerato y universitario, los premios serán de 700, 500 y 300 euros para los tres más valorados por el jurado.