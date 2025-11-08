El Club de Pesca La Molineta celebra mañana su quinto Open Ciudad de Alfaro
Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:17
El Club de Pesca La Molineta celebrará en la mañana de este domingo en los pantanos que le dan nombre la quinta edición del Open ... Ciudad de Alfaro, que reunirá a un buen puñado de pescadores. Como máximo, a veinticinco aficionados que echarán la caña por riguroso orden de la inscripción que finalizó ayer.
La mañana comenzará a las 07.30 horas con el sorteo, dando paso a la entrada a los puestos media hora más tarde. Sobre las 09.50 de la mañana el Club ha previsto el cebado intensivo para dar inicio a la prueba a las 10.00, con cinco horas por delante para disfrutar de la pesca. Tras los pesajes, compartirán una comida y picoteo con la entrega de premios: 300 euros para el primero, 150 para el segundo, 100 para el tercero y 60 para el cuarto, además de material o lotes hasta el décimo quinto.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión