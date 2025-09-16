Más de un centenar de personas acuden a las charlas sobre el alzhéimer en Alfaro
Martes, 16 de septiembre 2025, 08:18
Un total de 130 personas llenaron el salón de actos del Palacio Abacial comenzaron en la tarde de ayer las vigésimo quintas Jornadas de ... la Asociación para la Demencia del Alzheimer de Alfaro (ADA-Alfaro). Con participación gratuita para todos los interesados, aunque preferiblemente mediante inscripción para que la Asociación pueda entregar los materiales con los que trabajar, continúan cada tarde a las 18.00 horas hasta este jueves bajo el título 'El paraguas que acoge las enfermedades neurodegenerativas'.
Dieron la bienvenida ayer a las Jornadas representantes locales y regionales, además del agradecimiento de la directiva de ADA-Alfaro por la magnífica recepción de esta edición. Había entre el público familiares, usuarios, profesionales y vecinos interesados en formarse.
La primera charla ofreció una mirada sobre la unidad de deterioro cognitivo y demencia del Hospital San Pedro a cargo de su jefa de servicio de Neurología, la coordinadora de la unidad y una neuropsicóloga especializada. Esta tarde serán protagonistas los usuario del centro de ADA-Alfaro en la mesa de diálogo que compartirán con profesionales titulada 'Cómo vivo, cómo tú me ves'.
