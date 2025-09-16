LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Parte del numeroso público asistente a la jornada de ayer. E. P.

Más de un centenar de personas acuden a las charlas sobre el alzhéimer en Alfaro

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:18

Un total de 130 personas llenaron el salón de actos del Palacio Abacial comenzaron en la tarde de ayer las vigésimo quintas Jornadas de ... la Asociación para la Demencia del Alzheimer de Alfaro (ADA-Alfaro). Con participación gratuita para todos los interesados, aunque preferiblemente mediante inscripción para que la Asociación pueda entregar los materiales con los que trabajar, continúan cada tarde a las 18.00 horas hasta este jueves bajo el título 'El paraguas que acoge las enfermedades neurodegenerativas'.

