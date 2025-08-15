El centro de mayores llevó el mensaje de 'No a la guerra' al tradicional desfile de carrozas

Comenzaba a atardecer y una cita llena de tradición ponía una parada de descanso al ritmo imparable del primer día de las fiestas patronales de ... Alfaro, el desfile de carrozas. Un año más, y a pesar de la contada afluencia de diseños elaborados y protagonizados por alfareños, miles de personas llenaron los dos flancos de avenida Burgo Viejo, en el Paseo La Florida, al momento del paso del desfile.

Lo abría la Agrupación Musical Alfareña, en otro ejemplo de su flexibilidad en días de celebraciones. Junto a ellos, la comparsa de gigantes y cabezudos, los primeros exhibiendo su majestuosidad en los bailes, los segundo corriendo a mamporros a los pequeños.

A continuación las tres carrozas a concurso. Por delante, la de Cruz Roja Juventud, un carromato con un espectacular diseño guiño a los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Merecieron el segundo premio, valorado en 1.400 euros.

Detrás de ellos, otros habituales del desfile, el centro de participación activa de personas mayores con un colorido mensaje de 'No a la guerra', defendiendo la paz, contra el enroque armamentístico y contra el genocidio en Gaza, todo ello mientras sonaba el 'Yellow submarine' de los Beatles, protagonista de su carroza con estética hippie. Para ellos fue el tercer premio, con 1.500 euros

Apuesta joven

El primero, por 1.500 euros, fue para unos novatos en el concurso, una cuadrilla de jóvenes que dio el paso de tomar el relevo de esta tradición alfareña. Villa Maku ganó con su animación y con su diseño inspirado en una granja, con su molino y todo.