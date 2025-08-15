LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La granja de Villa Maku mereció el primer premio del desfile. E. P.

Alfaro

El centro de mayores llevó el mensaje de 'No a la guerra' al tradicional desfile de carrozas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:07

Comenzaba a atardecer y una cita llena de tradición ponía una parada de descanso al ritmo imparable del primer día de las fiestas patronales de ... Alfaro, el desfile de carrozas. Un año más, y a pesar de la contada afluencia de diseños elaborados y protagonizados por alfareños, miles de personas llenaron los dos flancos de avenida Burgo Viejo, en el Paseo La Florida, al momento del paso del desfile.

