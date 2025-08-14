La fiesta se adueña de Alfaro El lanzamiento del cohete en una abarrotada plaza de España abre los festejos en honor a San Roque y San Ezequiel

Alfaro ya está de fiesta. Desde las doce en punto, en el momento en el que el cohete ha surcado el cielo en la plaza de España, la alegría ha estallado entre los alfareños que se han agolpado bajo la balconada del Ayuntamiento. La alcaldesa, Yolanda Preciado, y los pregoneros Javier Vidorreta y Nacho García (Unai Orradre está de viaje) se han encargado de prender la mecha anunciadora de un periplo festivo en honor a San Roque y San Ezequiel que se de prolongará hasta el próximo miércoles día 20.

La calle es el escenario protagonista de las fiestas. Si a los alfareños les hace falta poco para disfrutar, en el arranque de las celebraciones cuentan con la animación musical de las charangas, con los pasacalles de Makoki y La Veleta.

Hasta las 20 horas no hay actos oficiales, lo que no significa que no se respire ambiente festivo por toda la localidad. Las cuadrillas disfrutarán y compartirán alegría y brindis con amigos, vecinos y visitantes. Y a las ocho de la tarde, todos a las carrozas. El tradicional desfile reúne cada año a miles de personas en el Paseo de La Florida.

