El pleno de Alfaro aclara que el carné de jubilado para el polideportivo es para los mayores de 65 años

Los mayores de 65 años pueden pagar durante esta campaña de verano el carné individual de 40 euros para hacer uso del polideportivo municipal La Molineta. Ante la «discrepancia» surgida por el uso en la ordenanza municipal del término «jubilados» para beneficiarse de esta cuota reducida, el pleno de la Corporación de Alfaro «aclaró» en la mañana de este martes que ese precio es para todos los mayores de 65 años.

La modificación de las ordenanzas fiscales aprobada por el grupo de gobierno el 11 de octubre dejó esa terminología una vez que el carné para mayores de 65 dejó de ser gratuito: para la época de piscina, 150 euros el carné familiar, 75 el individual y 40 para jubilados. Desde el 3 de junio, al momento de ir a obtenerlo, se han dado casos entre vecinos que, siendo mayores de 65, no perciben una pensión o no están jubilados y han tenido que pagar 75 euros; y vecinos menores de 65 años pero jubilados que sí podían obtenerlo por 40.

Ante la «tensión» que esto generó, como describió la portavoz del grupo de gobierno, la edil de Hacienda Guadalupe López, el Ayuntamiento anunció que los mayores de 65 años entrarían gratis al polideportivo hasta que se resolviera la «discrepancia». La «esclareció» el pleno extraordinario y urgente celebrado a las «intempestivas» 08.00 de la mañana de este martes, como describió la alcaldesa Yolanda Preciado, con los votos del Partido Popular y la abstención de Partido Socialista e Izquierda Unida.

«El espíritu de la norma busca proteger a un grupo que, por razones de edad, puede encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad económica o social. Partiendo del principio de que las normas deben interpretarse de la manera más favorable a las personas, el término jubilado puede entenderse como sinónimo de adultos mayores de 65 años, independientemente de si han accedido o no formalmente a un beneficio previsional», explicó López defendiendo una interpretación justa, equitativa e inclusiva conforme a los principios constitucionales de racionabilidad e igualdad ante la ley.

En ese punto, el concejal de IU, Javier López, reclamó unas tasas progresivas, «que pague más quien más ingresos tiene en lugar del café para todos». Y la portavoz socialista, Yolanda Tarragona, reprochó algrupo de gobierno que «la ordenanza sigue estando mal elaborada y no contempla a las familias monoparentales y a discapacitados». «Tienen que escuchar a los ciudadanos, que se les está olvidando… El problema lo han creado ustedes, ustedes lo resolverán», dijo ante la abstención en su voto. En esas reclamaciones, el grupo de gobierno recordó que esas exenciones no son legales hasta que no tengan el amparo de una legislación estatal. «La ordenanza no está mal elaborada. A los técnicos y a nosotros se nos pasó esta interpretación. Y todo en esta vida tiene arreglo. Cuando hemos sido sabedores de la solución, hemos escuchado a los ciudadanos y buscado solución», respondió López.