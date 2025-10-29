El carné deportivo contempla la opción trimestral para los nuevos jugadores

Después de la polvareda que levantó hace un año el «desorbitado incremento» –como lo calificó la oposición– de tasas e impuestos locales, el grupo de ... gobierno aprobó en solitario en el pleno de anoche modificaciones en varias ordenanzas fiscales. Partido Socialista e Izquierda Unida volvieron a votar en contra.

De ellas, la más popular es la tasa por prestación de las instalaciones deportivas municipales. En la opción del carné deportivo, la modificación deja en 40 euros el precio para los menores de 18 años y lo fija en 60 para los mayores de 18 que sean federados y pertenezcan a un club local.

Este carné deportivo funciona de enero a junio y de septiembre a diciembre. La novedad de esta modificación es que establece la opción de obtenerlo de septiembre a diciembre por 16 euros para los menores de 18 y de 24 para los mayores de 18 federados. «Buscamos prorratear y, si viene un jugador nuevo con la temporada en septiembre, que no tenga que pagar por todo el año», explicó la alcaldesa de Alfaro, Yolanda Preciado. También concreta la entrada de día en los pabellones por 3 euros para adultos y 2 para niños.

Por su parte, Partido Socialista e Izquierda Unida defendieron que el carné deportivo y el de para mayores de 65 años debería ser gratuito, como en la anterior legislatura.