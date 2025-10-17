Adeca reparte en Alfaro 1.500 euros en 150 premios hasta el 23 de noviembre

Recién finalizada una, el Pasaporte Comercial, la Asociación de Comerciantes de Alfaro (Adeca) lanza una campaña promocional para premiar la fidelidad de sus clientes ... hacia el comercio local. En esta ocasión, repite la fórmula de la 'Lluvia de dinero', por la que sus establecimientos asociados van a repartir 1.500 euros a través de 150 vales premiados en el momento de las compras.

Iniciada la campaña el 13 de octubre, esta lluvia de dinero está pronosticada hasta el 23 de noviembre. En estas semanas, los clientes de los establecimientos de Adeca encontrarán los premios directos en TPV al usar para pagar sus compras su tarjeta de fidelización. Vales que tendrán importes de descuentos por 50, 25, 15, 10 y 5 euros.

Es tal la aceptación que recibe esta campaña entre los alfareños y sus visitantes que la junta directiva de Adeca ha optado por repetirla en este 2025. Así, con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (Ader) y de Caja Rural de Navarra, será la segunda lluvia de dinero de este año.

Esta campaña comenzó justo un día después de que Adeca finalizara una nueva edición de su pasaporte comercial, campaña para la que ya ha dado a conocer los ganadores de sus premios. Entre los principales, el sorteo ha deparado que la escapada para dos personas haya recaído en Teresa Lapeña Navajas y los tres jamones en Irene Laura Egido Fernández, Soraya Casas Ladrón y Cristina Pérez Martínez. La previsión es que Adeca les entregue los premios en la tarde del próximo 25 de octubre.