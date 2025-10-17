LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Alfastock que Adeca celebró el pasado mes de agosto. E. P.

Adeca reparte en Alfaro 1.500 euros en 150 premios hasta el 23 de noviembre

La Asociación de Comerciantes da a conocer las ganadoras de la campaña del pasaporte comercial

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:53

Comenta

Recién finalizada una, el Pasaporte Comercial, la Asociación de Comerciantes de Alfaro (Adeca) lanza una campaña promocional para premiar la fidelidad de sus clientes ... hacia el comercio local. En esta ocasión, repite la fórmula de la 'Lluvia de dinero', por la que sus establecimientos asociados van a repartir 1.500 euros a través de 150 vales premiados en el momento de las compras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  2. 2 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  5. 5

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII
  6. 6 Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales
  7. 7

    El riojano Mario Losantos sigue con su política de comprar naves en Estados Unidos para alquilar a Amazon
  8. 8 «El sexo explica a mis personajes»
  9. 9

    La cosecha 2025 apenas dará para elaborar 155 millones de litros de vino
  10. 10 UGT denuncia el bloqueo de diez ambulancias por la saturación de Urgencias del San Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Adeca reparte en Alfaro 1.500 euros en 150 premios hasta el 23 de noviembre

Adeca reparte en Alfaro 1.500 euros en 150 premios hasta el 23 de noviembre