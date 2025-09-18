El Ayuntamiento de Alfaro convoca la provisión en propiedad de una plaza de administrativo

Después de la aprobación por la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Alfaro, la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de ... este lunes abrió el plazo para que los interesados presenten instancias para optar en la provisión en propiedad de una plaza de administrativo por el sistema de oposición y turno libre.

La vacante para el Ayuntamiento ha sido convocada en la Oferta de Empleo Público para el año 2022, la selección será por el sistema de oposición mediante la realización de pruebas eliminatorias y obligatorias que contemplan las bases también aprobadas y publicadas. Los aspirantes que superen el primer ejercicio pero que no obtengan la plaza conformarán la bolsa de empleo temporal para cubrir las necesidades que pudieran surgir.

Entre los requisitos, las bases piden que los aspirantes tengan la nacionalidad española, título de Bachiller o técnico equivalente o poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto que va a desempeñar.