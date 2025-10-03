LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del centro. E.P.

La Asociación de Alzheimer inicia el martes en Alfaro su taller de entrenamiento de la memoria

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:13

Comenta

Con el curso ya iniciado para sus usuarios en el centro de atención temprana y autonomía personal, la Asociación para la Demencia del Alzheimer (ADA-Alfaro) ha anunciado el comienzo de uno de sus talleres tradicionales, como es el de entrenamiento de la memoria.

Aconsejado a modo preventivo para todos aquellos que quieran entrenar su memoria, algo siempre útil y recomendable sobre todo a medida que avanza la edad o los quehaceres, la Asociación imparte el taller en las tardes de los martes en su sede, en su centro especializado en la estimulación en las diversas fases de la enfermedad ubicado en la calle Felipe IV.

Con información en los teléfonos 627 756 901 o 941 182 194, la inscripción es de 20 euros para sus socios y de 26 para los que no lo son.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  4. 4 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  5. 5 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  6. 6 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8 El Consejo de Estudiantes de la UR lamenta comportamientos incívicos en el Parque de La Ribera
  9. 9 Logroño licita la revisión del PGM por tercera vez en 19 años y espera un nuevo avance a finales de 2026
  10. 10 Acampada por Palestina protesta por el asalto de la flotilla y convoca concentraciones hoy en Logroño y Haro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Asociación de Alzheimer inicia el martes en Alfaro su taller de entrenamiento de la memoria

La Asociación de Alzheimer inicia el martes en Alfaro su taller de entrenamiento de la memoria