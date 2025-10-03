La Asociación de Alzheimer inicia el martes en Alfaro su taller de entrenamiento de la memoria

Con el curso ya iniciado para sus usuarios en el centro de atención temprana y autonomía personal, la Asociación para la Demencia del Alzheimer (ADA-Alfaro) ha anunciado el comienzo de uno de sus talleres tradicionales, como es el de entrenamiento de la memoria.

Aconsejado a modo preventivo para todos aquellos que quieran entrenar su memoria, algo siempre útil y recomendable sobre todo a medida que avanza la edad o los quehaceres, la Asociación imparte el taller en las tardes de los martes en su sede, en su centro especializado en la estimulación en las diversas fases de la enfermedad ubicado en la calle Felipe IV.

Con información en los teléfonos 627 756 901 o 941 182 194, la inscripción es de 20 euros para sus socios y de 26 para los que no lo son.

