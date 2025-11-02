Un especialista planteará la solución al paseo de La Florida

Ernesto Pascual Alfaro Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:42 Comenta Compartir

«El frío comienza a llegar, pronto tendremos miles de estorninos en nuestros cielos y árboles, volverán a ponerlo todo perdido de excrementos y suciedad y esperemos que no haya ninguna desgracia. ¿Cómo va el tema de una solución al estado de los árboles del paseo La Florida?». Como ha convertido en habitual en los últimos meses, José Antonio Fernández esperó pacientemente el turno de ruegos y preguntas del público en el pleno de la Corporación del martes para buscar una respuesta a la inquietud que defiende desde el invierno pasado y que avalan las 1.948 firmas que recogió y presentó en abril al Ayuntamiento para pedir una solución al problema de inseguridad e insalubridad que sienten quienes frecuentan el concurrido paseo La Florida, en Alfaro. La respuesta llegará en un próximo contrato en el que el Ayuntamiento encargará un estudio que indique las actuaciones que conviene realizar con el arbolado de la ciudad.

Así lo explicó la alcaldesa alfareña, Yolanda Preciado, que expuso primero que el perito agrícola del Ayuntamiento va a realizar un primer estudio que ponga las bases del definitivo, comprometido desde hace tiempo. «Sacaremos un pliego para contar con una persona especializada y entendida que realice un estudio sobre los árboles de La Florida, principalmente, y de los de otras zonas de la ciudad para que indique cuáles son las actuaciones correspondientes a realizar», explicó Preciado.

«Me encantaría que el estudio diga que hay que quitarlos y poner vegetación adecuada a la zona»

Desde hace años, situación agravada en los últimos dos, miles de estorninos se refugian en los árboles de La Florida en los atardeceres de otoño e invierno, dejando una estela de suciedad por sus excrementos en aceras, barandillas, el propio paseo, edificios colindantes... Malestar que se une a la preocupación por la salud de muchos de los árboles, con varios que ya han sufrido desprendimientos de ramas o directamente su caída... «Me encantaría que el estudio diga que hay que quitarlos y poner vegetación adecuada a la zona, porque todos los ciudadanos sabemos el problema que se sufre, pero hay que esperar a tener un estudio técnico», emplazó la alcaldesa.