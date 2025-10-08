Alfaro celebra este domingo la romería del Pilar Los alfareños acudirán en distintos momentos del día a la ermita del Pilar a recoger los tradicionales cordones, con procesión a las 11.00

Los alfareños tienen este domingo una cita con una tradición arraigada en la localidad de generación en generación: acudirán en romería a lo largo de todo el día, como cada 12 de octubre, hasta la ermita del Pilar de Alfaro, donde cumplirán con las costumbres de adquirir cordones bendecidos y solidarios, saborear los característicos barquillos y asistir a las distintas eucaristías programadas por la parroquia de San Miguel y de la virgen del Burgo.

Esta romería es una tradición sin hora fija para quedar, pues los alfareños acuden en cualquier momento de la mañana o de la tarde hasta el templo ubicado a unos 2 kilómetros del casco urbano, en la salida de la localidad hacia Rincón de Soto, a los pies de la Ruta Jacobea del Ebro.

La parroquia ha anunciado que la ermita abrirá sus puertas para la misa de las 09.30 de la mañana hasta cerrarlas a las 19.00 horas, después de la última eucaristía allí desde las 17.00 horas, precedida media hora antes por el rezo del Santo Rosario.

La parroquia llama a quien quiera ser voluntario a acudir el viernes a las 16.30 a acondicionar el templo

Eso sí, a pesar de que las familias y amigos acudirán cuando deseen hasta la ermita, unos a pie, otros en coche, alguno en bicicleta o hasta a caballo, en los últimos años se ha ido consolidando una procesión institucionalizada que parte del cuartel de la Guardia Civil y transcurre por el Camino Viejo del Pilar. En esta ocasión, la parroquia alfareña informa de que la salida de la procesión será desde las 11.00 de la mañana. E invita a las personas interesadas a participar en portar la imagen de la Virgen desde el cuartel hasta la ermita. Antes, también pasarán por la ermita los participantes en la segunda etapa de la décimo quinta carrera popular Ruta Jacobea, que partirá de Alfaro con llegada en Rincón de Soto.

La parroquia ha lanzando además una solicitud, pero para la jornada del viernes: invita a acudir como voluntarios a todos los que lo deseen desde las 16.30 a la ermita para limpiarla y adecuarla para celebrar el domingo la festividad.

Porque, además de las visitas de cientos de personas de todas las edades en la jornada dominical, la parroquia tiene previsto celebrar esas tres eucaristías con motivo del día del Pilar: la inicial de las 09.30, la de las 12.00 después de llegar en procesión hasta el paraje (será en la explanada exterior si la climatología lo permite) y la de las 17.00. Después, la última misa del día será a las 20.00 en la iglesia del Burgo, precedida por igual media hora antes del rezo del Rosario.

