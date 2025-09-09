LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los corporativos debatieron sobre el estado de la limpieza de la ciudad, sus causas y consecuencias. E. P.
Alfaro

Alfaro aumentará la cuantía del próximo contrato para la limpieza viaria

El PSOE reclamó una mejora del estado de las calles y la alcaldesa llamó a la colaboración vecinal para mantenerlas limpias

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 9 de septiembre 2025, 22:56

El pleno ordinario de la Corporación de Alfaro correspondiente a los dos últimos meses contemplaba anoche un orden del día con asuntos de trámite, ... puntos que se solventaron por unanimidad en unos pocos minutos. Con lo que la atención se concentró en el turno de ruegos y preguntas, en el que el grupo municipal socialista reclamó al de gobierno acciones para mejorar la limpieza en el municipio, ante una situación que calificó como «lamentable». La respuesta será un aumento en la cuantía del próximo contrato para la limpieza viaria, como expuso la alcaldesa, Yolanda Preciado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  2. 2

    El alcalde se reúne con las peñas para tratar de completar el programa de San Mateo
  3. 3 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  4. 4

    Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro
  5. 5 Tasa de basuras, seguridad, la Terraza... en el Teléfono del Lector de hoy
  6. 6 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  7. 7

    El nuevo curso despega en La Rioja
  8. 8

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg
  9. 9

    «Muchos docentes han conocido hoy su destino y eso es un problemón»
  10. 10

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Alfaro aumentará la cuantía del próximo contrato para la limpieza viaria

Alfaro aumentará la cuantía del próximo contrato para la limpieza viaria