Alfaro aumentará la cuantía del próximo contrato para la limpieza viaria

El pleno ordinario de la Corporación de Alfaro correspondiente a los dos últimos meses contemplaba anoche un orden del día con asuntos de trámite, ... puntos que se solventaron por unanimidad en unos pocos minutos. Con lo que la atención se concentró en el turno de ruegos y preguntas, en el que el grupo municipal socialista reclamó al de gobierno acciones para mejorar la limpieza en el municipio, ante una situación que calificó como «lamentable». La respuesta será un aumento en la cuantía del próximo contrato para la limpieza viaria, como expuso la alcaldesa, Yolanda Preciado.

Antes de los ruegos y preguntas, el pleno aprobó con la unanimidad de los tres grupos la cuenta general del ejercicio de 2024, expediente que presentó, como es tradicional para favorecer la fiscalidad del gobierno, el principal partido de la oposición. «Las cuentas han sido elaboradas por los servicios técnicos y supervisadas por la interventora y, tras aprobarlas por unanimidad en la comisión informativa, no recibieron ninguna alegación», explicó la edil socialista Merce Jiménez.

A continuación, y también con el voto favorable de los tres partidos con representación, el pleno otorgó una bonificación del 95% en el impuesto de instalaciones, construcciones y obras (ICIO) a actuaciones en diversos centros educativos, al considerarlos edificios de especial interés municipal por su labor educativa, como contempla la ordenanza: la concedió a la Dirección General de Gestión Educativo por la reforma del saneamiento del instituto Gonzalo de Berceo y por la de los aseos de la primera planta del colegio público Ezequiel Moreno y a la Congregación de Esclavas del Amor Misericordioso por las obras en la biblioteca escolar y en el vestíbulo de entrada al centro.

Ya en el turno de ruegos y preguntas, la portavoz socialista, Yolanda Tarragona, describió zonas de la ciudad con vómitos, orines, matojos, basura acumulada... «Da la sensación de que la situación se perpetúa, no se limpia, se acumula y la situación es lamentable, teniendo como consecuencia palomas y ratas –expuso–. Hagan que la empresa cumpla con el pliego del contrato o tomen otras actuaciones, como un contrato menor para mejorar la situación». En la respuesta, Preciado afirmó que «estamos muy encima de la empresa y se le exige, se lo crea o no». Pero describió una situación que «hace complicado el día a día». «A las 08.00 de la mañana, el municipio está impoluto. Pero no hacemos nada si, después de limpiar, alguien tira media hora después un papel al suelo, el cenicero del coche al lado de la acera, no recoge los excrementos de perro... Tenemos que interiorizar que debemos cuidar el municipio como el salón de nuestra casa, para lo que es necesario colaboración y ética de las personas», afirmó. En este punto, comentó que el próximo pliego de condiciones del contrato precisará un incremento para llegar a limpiar las aceras.