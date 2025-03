El acceso a Arnedillo y al alto Cidacos, sin fecha, debe esperar al estudio técnico de la parte alta de la ladera

Ernesto Pascual Miércoles, 26 de marzo 2025, 10:11 | Actualizado 10:59h. Comenta Compartir

«Nos toca esperar», se resigna el alcalde de Arnedillo, Pedro A. Montalvo, mientras observa junto al consejero de Política Local, Daniel Osés, el «brutal desprendimiento « que tiene cubierto de rocas el acceso y salida de Arnedillo hacia el valle del Cidacos por la carretera regional LR-115.

Resignación porque las labores de limpieza de la vía no tienen hora ni fecha. «Queremos que sean lo antes posible, pero no podemos ponernos a limpiar la vía sin saber cómo está la parte alta de la ladera, donde comenzó el desprendimiento y hay mucho material acumulado, y que vuelva a desprenderse y cause un daño peor», explica Osés.

Para conocer cómo se encuentra esa zona alta donde comenzó el desprendimiento, técnicos especialistas apoyados por drones van a estudiar el estado durante esta jornada, evaluarán la situación y determinarán las posibles soluciones. ¿Cuánto pueden durar ese estudio y esos trabajos? Por el momento, las autoridades no tienen respuesta ni se atreven a estimar cuántos días serán precisos. «Necesitamos un primer diagnóstico de la situación de la montaña, después hay que realizar las labores para estabilizarla en la parte alta, que no sabemos en qué riesgo de seguir cayendo está. No debemos mover una roca hasta no tener claro cuál es la situación. Quizá haya alguna parte de ladera suelta y suponga un nuevo peligro. Sabiendo cómo está la roca superior, habrá que actuar en la ladera y limpiar la carretera para restablecer el tráfico con seguridad. Queremos que sea lo antes posible, pero haciendo que sea un paso seguro y según las recomendaciones técnicas -describe el consejero-. No podemos poner fecha... Estamos a la espera de lo que nos indiquen los técnicos ».

Al darse la caída de la parte alta de la montaña, han quedado decenas y decenas de rocas de distintos tamaños, algunas enormes de más de 50 toneladas, unas sujetas por otras, haciendo tope. Esto supone el riesgo de que, de quitar una grande, conlleve que el alud que sujeta se venga abajo. «Hay que empezar a limpiar y retirar las rocas desde la parte superior antes que las de la calzada», apunta Osés dando idea de lo costoso de los trabajos.

Así, un trazado de 15 minutos para llegar de Arnedo a Arnedillo se convierte en algo más de hora y cuarto por Cornago y el puerto de Vallaroso, hasta Enciso y encaminar a Arnedillo. «En un municipio que vive del turismo, esto es un gran inconveniente... Porque no puede entrar nadie de forma directa», suspira su alcalde. Quienes este miércoles llegaban al punto cortado a un kilómetro de Arnedillo, recibían instrucciones para dar la vuelta y tomar ese tramo. Pero con la dificultad añadida de que esa carretera intervalles se encuentra en estos meses en obras para la mejora del pavimento.

Con este desprendimiento de enorme magnitud, las comunicaciones diarias de quienes van a estudiar, a trabajar o al médico a Arnedo o Calahorra se dificultan y retrasan. Las autoridades piden paciencia. Este miércoles, la Consejería de Educación ya dispuso un microbús para llevar a los alumnos de las localidades del Alto Cidacos a Arnedo, tras localizar e informar a las familias. De darse una urgencia médica, el Gobierno de La Rioja valorará la mejor respuesta, incluido el uso del helicóptero Galeno. «Queremos recuperar la normalidad lo antes posible, pero no podemos decir cuánto tiempo va a durar esta situación hasta que no contemos con el diagnóstico técnico», insiste Osés ante un desprendimiento de «una dimensión brutal».