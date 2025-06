El viñedo riojano no cede terreno

C. A. M.

Un artículo de la Plataforma Terra de Cajamar hace un estudio de la evolución en España del viñedo para vinificación y a la conclusión a la que llega es que en los últimos 20 años, la superficie se ha reducido notablemente. Según se apunta en la publicación, España ha pasado de contar con 1,2 millones de hectáreas hace dos décadas a contar ahora con únicamente 950.000, lo que significa que en 20 años se han perdido 250.000 hectáreas. Aunque también se admite –en términos nacionales– que con la reestructuración y reconversión vitícola, financiada en parte por la UE y en parte por el propio sector, una mayor tecnificación y el uso de riego por goteo, los rendimientos se han incrementado casi exponencialmente en muchos casos y ahora, con bastante menor superficie, se logran mayores producciones.

Solo 4 comunidades vieron crecer su viñedo entre 2012 y 2022, y La Rioja fue la segunda que más

Según se recoge en el artículo de la plataforma especializada en el mundo agrario, La Rioja constituye una excepción porque su comportamiento ha sido contrario al de la mayoría de las comunidades autónomas que, en términos generales, han ido reduciendo la superficie de cultivo de viñedo en favor de otros en los que el agricultor encontraba más rentabilidad. Así, entre las comunidades con mayores recortes desde 2011/12 se sitúa Andalucía a la cabeza (-35,9 %), seguido de la Región de Murcia (-24,7 %) Navarra (-14,1 %) y Comunitat Valenciana (-11,7 %). Entre las que aumentaron su masa vegetal durante este periodo figuran Castilla y León (+13,7 %), que superó a La Rioja (+6,2 %) en crecimiento de viñedo, a la que siguió País Vasco (+2,9 %) y Galicia (+1,6 %).

Cuestión de rentabilidad

La comparativa entre comunidades va acompañada de un análisis de las causas de esa reducción, en la que el autor de la información apunta a que «en muchos pueblos, en los albores de nuestra democracia, a mediados de los años 70, la mayoría de la gente que se dedicaba a la agricultura tenía una o varias parcelas con viñedo para autoabastecerse de uvas y de vino, que era casi como un producto básico de su dieta alimentaria, durante todo el año y vender el excedente, si había, a los intermediarios que venían a comprarlo. Un viñedo, por muy pequeño que fuera, era como tener un cerdo, una vaca o unas gallinas para garantizarse carne, leche o huevos para consumo propio», pero que con los nuevos tiempos, esa dedicación se fue abandonando, aunque esas circunstancia nunca fue exactamente así en La Rioja, donde la viña siempre fue –entre los agricultores– o la fuente principal de ingresos, o al menos, una parte muy importante de la renta agraria.

De hecho, aunque se señala la falta de rentabilidad del viñedo como la principal causa del abandono de su cultivo, también se matiza que esa pérdida de rendimiento económico «no es homogéneo ni en todas los territorios o zonas geográficas, ni en todos los tipos de vino o de elaboraciones».

Los cultivos que han resultado beneficiados por el retroceso del viñedo en España son otros cultivos leñosos, como el almendro y el pistachero, que apuntan a una mayor rentabilidad. En La Rioja, no ha sido así, en primer lugar porque el viñedo no ha dejado 'sitio' libre y en segundo lugar, porque la producción de pistacho en la región es puramente testimonial y el almendro aunque existe desde hace décadas en el suelo riojano, no constituye uno de los cultivos más extendidos por la región.

Sin embargo, en el global del país, y según un reciente informe del Ministerio de Agricultura, que analiza el periodo 2012-2022, unas 5.445 ha de viñedo en regadío y 14.158 ha en secano se habrían trasvasado al cultivo de almendro, y 2.381 ha de viñedo en regadío y 2.414 ha en secano, al cultivo de pistacho. Una tendencia que sigue.