Del mildiu

En una de las anteriores semanas hablamos de la vendimia en verde y la alteración en los suelos de ese material vegetal que resultaba muy ... pasivo. Hoy lo hacemos considerando la vendimia en verde con mildiu. No hemos dispuesto de mucho tiempo, pero hemos derivado conclusiones que creemos interesantes. Y lo hacemos, una vez más, dentro de la dualidad de suelos «convencional» y «ecológico». La experimentación es simple. Hemos cogido un racimo con mildiu y, en casa, lo hemos colocado con humedad. A los dos días prolifera el hongo profusamente. Hemos troceado el racimo y repartido en 4 vasos: uno con tierra de suelo convencional, otro con suelo ecológico, y los otros dos con limo de suelo convencional y ecológico. A los 5 días pasamos a mosto para ver si arraiga el moho y además observamos el líquido al microscopio a 800 aumentos. A 5 días no logramos, en mosto, arraigo de moho de suelo convencional y tampoco levaduras. Pero en suelo ecológico sí logramos arraigo de hongo aunque no de levaduras. Sin embargo, la observación microscópica es elocuente. Del suelo convencional no logramos nada, pero del ecológico aparecen muchas esporas de mildiu (20 por campo). Del limo de suelo ecológico aparecen esporas de mildiu, pero solo 2 por campo de observación microscópica. Hay algo más. Las esporas de mildiu de suelo ecológico son alargadas y con cierta curvatura. En cambio, en el limo las esporas no tienen curvatura. Estos resultados indican que la vendimia en verde arrojada a suelo de cultivo convencional, si hay mildiu, este muere en ese suelo. Pero si se arroja a suelo de cultivo ecológico puede pervivir durante un tiempo. Estos resultados son lógicos y demuestran, una vez más, que el suelo de viña de cultivo convencional acumula residuos de pesticidas. No es sorpresa, es simple coherencia. La ciencia y la técnica parecen destellos secretos, pero con simple lógica. En Villafranca, mi maestro, don Cristóbal Mestre, me decía: «No sueñe usted con instrumentos complicados, piense usted que el doctor Margalef, desde su casa en Tarragona, interpretando números, marca un camino para la ciencia».

