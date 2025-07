Aunque es muy pronto para hablar de maduración, el día 17 de julio tomamos una muestra de uvas, lógicamente verdes, pero como es año complicado ... queremos acercarnos pronto a la calidad. Hemos previsto aproximarnos a la vendimia por dos vías de observaciones: L) Control de aparición de levaduras, poniendo bayas en mosto estéril. P) Pesticidas, haciendo lo mismo con una siembra mínima de levaduras en mosto estéril. En el mosto L esperamos la aparición de burbujas. En el mosto P también, pero el valor es el tiempo que tarda en ocurrir.

Las bayas tomadas llegan a 1,6% de grado probable y diámetro de 8 a 13 mm. A un día no ocurre nada. A dos días las bayas enfermas (mildiu y pedrisco) flotan, pero las bayas sanas no. El mosto L no manifiesta actividad, pero el mosto P tiene leve burbujeo y se ha enturbiado algo; hay actividad. La observación al microscopio del mosto da levaduras abundantes y en fase de multiplicación. Las bayas sanas, lavadas y estrujadas, dan la misma morfología de levaduras y otras alargadas, pero las bayas dañadas, también lavadas y estrujadas, dan al microscopio levaduras semejantes a las precedentes y algún micelio de moho. Todo esto, tan pronto, nos produce alegría pues indica que la defensa con pesticidas no inhibe la levadura aportada, ni en la superficie de las bayas ni en su interior. Es tan solo un resultado, pero con la experiencia que tenemos desde 1960, no esperábamos encontrar actividad tan pronto.

Posiblemente se haya logrado selectividad entre defensa de la uva y defensa de sus levaduras. Ciertamente es muy poco, pero es mucho ante el panorama desolador que esperábamos. El microscopio sirve para dar alegrías. Ahora estamos expectantes ante el envero e iremos comunicando a los lectores. Antiguamente había científicos españoles que iban por el mundo conociendo investigadores extranjeros, y volvían contándonos lo que estudiaba fulanito en California, en Australia o en Alemania. Para nosotros aquello se acabó. Si estudiamos lo propio riojano, tendrán ellos que venir a aprender de nosotros.