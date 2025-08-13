LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hojas afectadas por el hongo del repilo. DOP ACEITE DE LA RIOJA

El exceso de agua del último año afecta al desarrollo, salud y productividad del olivo

Para la campaña de 2025 se espera una producción desigual y los problemas de los árboles se notarán en la cosecha de 2026

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:37

El Consejo Regulador del Aceite de La Rioja aborda en su boletín 'Infolivo' de agosto los perjuicios que provoca el exceso de lluvia en ... el olivo, entre otros asuntos. Explica que se ha pasado de una sequía severa, prolongada en el tiempo, a un año y medio de abundantes precipitaciones. Como aspecto positivo, cita que el agua ayudó a que los árboles de secano se recuperasen del estrés hídrico que sufrían, aunque las consecuencias negativas también se han hecho notar en el olivar riojano, afectando a su desarrollo, salud y productividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  2. 2 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  3. 3 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  6. 6 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  7. 7

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  8. 8

    La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local
  9. 9

    La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
  10. 10 Arde un coche en la calle Piqueras de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El exceso de agua del último año afecta al desarrollo, salud y productividad del olivo

El exceso de agua del último año afecta al desarrollo, salud y productividad del olivo