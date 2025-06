Cereal. El problema está en los precios

El cereal riojano–como el del resto del país– no vive buenos tiempos. Hace 24 meses, los agricultores lamentaban la pérdida de la mayor parte de sus cosechas por la falta de agua. Las espigas no se habían desarrollado. Hace un año, la elevada pluviosidad de mayo llegó demasiado tarde y este año, el problema ya no está en el campo –donde el ciclo avanza con más o menos normalidad– sino en el mercado, pero lo cierto es que, por una causa u otra, los problemas persisten.

Sergio Ojeda, agricultor con cultivos en Villaverde, Matute y Mahave, es cauto a la hora de anticipar cómo será la cosecha este 2025, porque si bien es cierto que las previsiones son muy optimistas con respecto a la cantidad, «hasta que el grano no esté en el granero puede pasar de todo». Se mira al cielo y a aplicaciones meteorológicas, que a priori no vaticinan contratiempos, porque a estas alturas las tormentas y los granizos conllevarían consecuencias catastróficas.

Ojeda recuerda que los costes «han subido muchísimo, en todo» y no entiende unos precios tan bajos de venta cuando el cereal «es un producto que tiene muchas utilidades en el mundo entero». Una de las causas se encontraría en los mercados internacionales, «que tiran los precios; jugamos contra un montón de cosas que no podemos controlar. Nosotros podemos defender nuestra producción y nuestros gastos dentro de un margen, pero no podemos enfrentarnos a esos precios tan bajos». En su caso, todo su cereal va a cooperativa, por lo que hasta que no entre en ella desconocerán el precio de venta final.

Critica que los controles que se ponen a los agricultores riojanos –se aplica también a todo el ámbito nacional– «son muy altos, mientras que para otros son muy bajos», por lo que no pueden competir en igualdad de condiciones. Este año, con la abundancia de lluvias, ha sido necesario emplear más productos fitosanitarios «y ahora más fungicidas para mantener la planta, que tiene mucha agua, sana y se nos han encarecido más los costes». Por ello lamenta que «no vamos a poder con los gastos que están por venir: abono, fungicidas, herbicidas, labrar, sembrar… no sé cómo van a salir las cosas».

En la zona donde tiene sus cultivos aún tardarán un mes en cosechar. Y mientras llega ese momento, además del trabajo en el campo, lidian con «muchas más exigencias; todo es burocracia, tratamientos, cuadernos de campo… todo es obligatorio».

«Se está pagando el cereal por debajo de los costes de producción», denuncia Salazar

Óscar Salazar, además de presidente de UAGRen La Rioja, es agricultor cerealista con sus fincas en Foncea y reconoce que este año, el problema ha pasado del campo al mercado. «Esta campaña vamos a ver cómo es la cosecha general. Siempre es muy diferente en La Rioja Alta y la Baja por las circunstancias y aún no podemos valorar. En la Baja ya está más hecho, porque va más adelantado, y en principio la cosecha va a ser normal o buena. En la Alta, al ir más tardío no le beneficia nada el calor de los últimos días, de momento, en general la cosecha es normal y puede ser buena si acaba bien el ciclo», señala, pero el problema no está ahí.

Salazar denuncia una injustificable especulación con el precio del grano «al final de la campaña están bajando los precios por debajo del precio de producción. Nos ofrecen ahora lo mismo que hace 20 años», asegura.

Salazar explica que el cereal se mueve en la bolsa, intervienen grandes fondos y se especula con él. La ganadería, además, ha dejado de estar en manos de los ganadores y ha pasado a ser propiedad de grandes corporaciones que la mantienen en integración y contribuyen a esa especulación con el cereal.

Además, Salazar lamenta que «nos estén llenando nuestros puertos de cereal procedente de fuera de la Unión Europea».

La soberanía alimentaria europea está en entredicho Óscar Salazar es muy crítico con la situación del campo y la de los cerealistas. Tanto es así que el presidente de la UAGRen La Rioja afirma con contundencia que «se habla mucho de la soberanía alimentaria, pero la Unión Europea no la garantiza, todo lo contrario, se está poniendo en manos de países de fuera». Y hace un llamamiento a la sociedad para que tome conciencia de lo que está pasando, porque de lo contrario «quizá no podamos tener garantizadas las tres comidas diarias porque o no habrá alimentos o serán tan caros que no los podremos pagar», alerta.