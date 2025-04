Huevos. La tormenta perfecta agita el corral

Virginia Ducrós Sáenz Martes, 1 de abril 2025, 07:31 Comenta Compartir

En la última década (periodo 2013-2023) el consumo de huevos en los hogares ha experimentado un aumento del 7,8%, según el informe 'El sector de la avicultura de puesta en cifras: Principales Indicadores Económicos', elaborado por la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas y la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicado en julio de 2024.

Ese incremento se ha hecho más evidente en 2023, donde la subida con respecto al ejercicio anterior se situó en un 8,7%, con un consumo de 407.791 toneladas de huevos, el equivalente aproximado de tres huevos semanales por persona (131 al año). «Ahora estaremos ya en más de 150 por persona al año. Hay mucho más consumo, pero no solo en los hogares, sino en industria, para la elaboración de productos precocinados, para las galleteras o para repostería», indica Inma Leza, de Avícola La Floreta.

El huevo es uno de los alimentos que más controversia ha generado, acerca de si era o no bueno para la salud. Una vez desterrado el mito que recomendaba su no consumo, ha pasado a engrosar la lista de los esenciales y beneficiosos para la salud.

Esa es una de las causas del aumento significativo que se ha registrado en los últimos años. «Antes tenía mala fama, porque decían que aumentaba el colesterol. Pero el huevo, en realidad, contiene proteínas de buena calidad y por eso ha aumentado en los últimos años su consumo», señala Paula Fontecha, de Granja Avícola Fontecha, en Nájera. Y también sería una de las razones del aumento de su precio. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, en apenas dos semanas ese incremento ha sido de un 25%. «La docena de huevos ha subido en torno a los cincuenta céntimos. En cuarenta años nunca se ha visto una subida de precio tan grande y de golpe», revela Fontecha.

Pero detrás de esa subida se encuentra la pérdida de granjas, también en La Rioja. De siete que existían hace años se ha pasado a las tres de producción actuales. «Con lo que la reducción de gallinas es evidente», comenta. «Está faltando el relevo generacional», apostilla David Preciado, de Avícola Preciado, «y al final todo va en cadena. Menos producto y mayor consumo, precios al alza». Fontecha habla, igualmente, del aumento de la exportación de huevos. «A los grandes productores les está siendo más rentable cargar un tráiler y mandarlo fuera, que venderlo aquí en España», lamenta.

Desabastecimiento

«Se está produciendo un desabastecimiento y el problema no solo está en Estados Unidos; en el norte de Europa lo tenemos desde hace años. Los países del norte de Europa están sin gallinas. Han sacrificado a millones», matiza David Preciado.

«Al final la subida obedece a la oferta y a la demanda, no hay producto en el mercado y se está exportando mucho», explica Preciado, que cree que se está produciendo la tormenta perfecta. No obstante, reconoce que el huevo «ha estado siempre infravalorado». Ha recordado que hace años en las carnicerías, «por la compra por ejemplo de un kilo de ternera te regalaban una docena de huevos» o en los supermercados «siempre existían promociones en las que se regalaban los huevos». Y es ahora «cuando se le está dando realmente valor».

Sin una bola de cristal que vaticine el futuro del precio de los huevos, sí que se espera una situación de cierta estabilidad. «Estas subidas no son agradables para nadie. Por mucho que piensen algunos que la gente se está haciendo de oro, pero de oro no se está haciendo nadie», expresa. David Preciado confía en que se disipe esta tormenta cuando las granjas que se han visto obligadas a sacrificar gallinas, se repongan. «La granja que ha sacrificado tiene que hacer un vacío sanitario en cuarentena, tiene que mandar a las reproductoras que pongan a reproducir pollitos. Luego ese huevo hay que incubarlo, tiene que salir y permanecer cinco meses en recría hasta que ya tiene una puesta. El periodo es muy largo, no es de un día para otro», aclara.

Una «moda» que podría volver a encarecer los precios Paula Fontecha advierte de que si finalmente entran en vigor en España las nuevas medidas «más antihigiénicas» de bienestar animal que plantea la Unión Europea –sin sistema de jaulas y las gallinas en el suelo–, «volveremos a hablar de subidas importantes». El agricultor «va a tener que hacer una fuerte inversión para adaptar sus granjas y el número de gallinas disminuirá». De la misma opinión es Inma Leza, que se muestra muy crítica a la hora de recordar que «nos quieren imponer una moda. Vamos a retroceder en el tiempo. Nosotros tenemos la granja desde 1957 y mi padre ya metía las gallinas camperas en jaulas porque así lo ordenó entonces la Comunidad Económica Europea». Con este sistema, las instalaciones se limpian todas las semanas. «En cambio, si las gallinas están en el suelo, se hará cada año y medio». Y recuerda el comportamiento de las gallinas. «Por instinto, si hay una tormenta o un ruido fuerte se hacinan. Si están todas sueltas, se van a amontonar unas encima de otras y en cinco minutos igual se van a morir un millar».