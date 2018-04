Acabo de leer la última propuesta del FMI para solucionar el problema de las pensiones: «Recibir más inmigrantes y ahorrar». Se agradece, porque hace bien poco su directora gerente, Christine Lagarde, proponía evitar que la gente viva tantos años. Y, además, suena bien, muy humanista y tal... Pero como el diablo está en los matices, veo que esta propuesta no contempla que estos inmigrantes tengan derechos ciudadanos y laborales, es decir, solo se consideran «mano de obra» y «mercancía».

No olvidemos que los antepasados de los actuales dirigentes del FMI se opusieron en su momento a la abolición de la esclavitud, haciendo mucho catastrofismo sobre la «ruina económica» que traería esa medida. En cuanto a lo del ahorro, uno se pregunta ¿para qué? ¿Para que cuando sus burbujas financieras estallen puedan aplicar la Directiva de la UE 27/06/2013, en virtud de la cual el gobierno puede quedarse con nuestros ahorros para rescatar bancos y otras hierbas? Así que, resumiendo: la propuesta del FMI es reimplantar la esclavitud como práctica legal y «dadme vuestro dinerito para que yo lo gestione como me dé la gana y no hagáis preguntas». Aunque parezca mentira, el FMI se presenta a las elecciones en cada convocatoria electoral, a través de los partidos políticos que hacen suyos con fe ciega los dogmas ideológicos de Von Hayek y Milton Friedman, y los aplican sin contemplaciones. Conviene tener eso en cuenta.