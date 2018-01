GYLDA rechaza a Elósegui como experta ante la 'ley trans' que tramita el parlamento El colectivo asegura que su trayectoria en la materia LGTBI+ está llena de prejuicios como ha demostrado públicamente en diferentes foros LA RIOJA Miércoles, 31 enero 2018, 10:08

La asociación de defensa de los derechos del colectivo LGTBI+ GYLDA ha rechazado a través de una nota de prensa la propuesta del Grupo Parlamentario del PP de proponer a la Magistrada Mª Elósegui como experta para el desarrollo de la Ley Integral Trans en el Parlamento de La Rioja.

"Desde GYLDA lamentamos que el PP de La Rioja designe entre los expertos para el desarrollo de la Ley Integral Trans a la Magistrada Mª Elósegui, recientemente nombrada Jueza del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, puesto que su trayectoria en la materia LGTBI+ está llena de prejuicios como ha demostrado públicamente en diferentes foros, donde sus opiniones se basan en cuestiones ideológicas, morales y religiosas, tildando la homosexualidad y la transexualidad como patología, el asociar el uso del preservativo al fomento de las violaciones y así varias perlas más". ha explicado el colectivo ene una nota.

Gylda explica en el texto que siempre se ha caracterizado "por mantener un trato correcto con todas las fuerzas políticas y que continuaremos llevando a cabo, manteniendo reuniones, promoviendo iniciativas, etc. en pro de una igualdad plena de nuestra realidad". Añaden que "durante este último año, nuestra entidad ha mantenido varias reuniones con el PP, la última con su portavoz parlamentario D. Jesús Garrido en la que pudimos constatar el total desconocimiento de la realidad trans por parte de esta fuerza política, ofertándoles la posibilidad de reunirse con personas trans y especialmente, con madres y padres de menores trans para que pudieran conocer de primera mano su realidad, circunstancia que el PP no ha aceptado a día de hoy".

Además explican que han mantenido contactos con el Gobierno regional, Consejeros, Directores Grales, etc y que han colaborado con la campaña institucional de presidencia “Nos gusta como eres”, el curso de formación en gestión de diversidad a la policía local con la Consejería de Justicia, en las quedadas de otoño del IRJ sobre diversidad y en el curso que llevará a cabo el CIFE al profesorado sobre diversidad afectivo-sexual.

"Consideramos que no es de recibo el doble rasero del PP, no llegando a entender la contradicción de realizar propuestas de visibilización y normaliación de la realidad trans a la vez que no es capaz de llevar ninguna acción legislativa y proponiendo a perfiles de escasa experiencia en materia trans como expertos para el desarrollo de la Ley Integral Trans en nuestra CCAA", han dicho en la nota, y han añadido que el Partido Popular muestra "su escaso conocimiento en materia LGTBI+ y está alejado de la realidad social hacia la diversidad ciudadana, y en especial de la realidad LGTBI+".

Han dicho que no quieren que "nuestra CCAA de La Rioja se quede a la cola de las legislaciones autonómicas en detrimento de otras, siendo nuestra región la única o de las pocas que no tiene ningún tipo de reglamento, protocolo o legislación en materia lgtbi+".

Para terminar han añadido que tienen la sensación "de que el Partido Popular quiere dilatar la aprobación de la Ley para qué acabe la legislatura sin su aprobación, creando al colectivo lgtbi+ víctima por falta de legislación", asimismo les preocupa"principalmente el día a día que vivimos las personas LGTBI y en especial los menores lgtbi como la de nuestras hijas e hijos, que con actitudes como la de esta magistrada y las políticas llevadas por este gobierno regional, no ayudan a realizar políticas efectivas y eficaces para educar, formar y proteger a la realidad LGTBI+ y en particular la de sus menores y familias; y mucho menos para transmitir los valores de respeto, diversidad e igualdad que promulgan todos los estamentos de la defensa de los derechos humanos".

Del mismo modo, exigen al PP "mayor conocimiento de la realidad trans, al carecer de coherencia y en algún caso como la magistrada Mª Elósegui, con un algún prejuicio hacia la realidad lgtbi+" e instan al PP "a no poner freno en la aprobación de la Ley Trans en esta legislatura, y quedamos abiertos a cualquier reunión que desde el PP o su Grupo Parlamentario quieran mantener con el colectivo lgtbi+".

Ya para terminar, GYLDA se ha sumado a la campaña Change.org para la revocación de la Magistrada Mª Elósegui del TEDH.