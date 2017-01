Al menos cuatro muertos y quince heridos tras ser atropellados por un camión en Jerusalén

Al menos tres personas han muertos y otras quince han resultado heridas en un atropello con camión supuestamente intencionado cerca del asentamiento israelí de Armón Hanatziv, en Jerusalén Este, informaron fuentes médicas y policiales.

"Equipos de la Estrella de David Roja (equivalente a la Cruz Roja) están respondiendo a un tiroteo y a un atropello", añadieron los servicios de emergencia.

At least 2 #Israel(is) severely injured, attacker neutralized. Second possible attack reported in #Jerusalem's Har Homa pic.twitter.com/zpXgFRvhqe